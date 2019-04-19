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Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона

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Американська супермодель Емілі Ратаковскі засвітила голі груди перед камерами.

Папарацці підловили зірку оголених Instagram-фотосесій, коли вона робила селфі топлес на балконі в Лос-Анджелесі, передає Daily Mail.

27-річна супермодель знімалася для журналу Love. Вона позувала в рожевій перуці, стягнувши з себе сукню. Груди Ратаковскіприкривала рукою, проте журналісти спіймали момент, коли вона цього не робила.

Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
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Деякими фотографіями модель сама поділилася в соцмережі. Вона продемонструвала макіяж під час селфі. Зокрема, Ратаковскі використала нюдовую помаду і блискучі тіні з рожевим відливом, які підкреслили карі очі.

Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона
Емілі Ратаковскі показала голі груди з балкона

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно супермодель вразила шанувальників танцями без одягу. Вона показала которкій ролик, на якому позує тільки в джинсах.

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Особа
Емілі Ратажковскі
Місце
США
Теги
шоу-бизнесфотосессія
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