Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

5.2т Читати матеріал російською

Відома українська співачка й ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська показала пишні груди на відвертому фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому позувала в сукні з величезним декольте.

"Просто гра", — написала Мейхер-Грановська.

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Надія Мейхер-Грановська

Фото з Instagram

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Мейхер-Грановська засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Новини
"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото
Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото
Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото
Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Надії Мейхер-Грановської, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Надія Мейхер-Грановська сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Мейхер-Грановська засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Спокуслива Мейхер-Грановська

Фото з Instagram

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Надія Мейхер-Грановська оголилася на камеру

Фото з Instagram

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Надія Мейхер-Грановська сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Мейхер-Грановська у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Ексзірка "ВІА Гри" показала голі груди: гаряче фото

Спокуслива Мейхер-Грановська

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секс-бомба з "ВІА ГРИ" Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками знімком без макіяжу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Надія Мейхер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
5
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel