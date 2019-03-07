Екс-ведуча "Орел і решка" змінилася до невпізнання після пологів

Колишня ведуча популярного шоу про подорожі "Орел і решка" Наталі Неведрова, яка вела проект разом із Регіною Тодоренко, кардинально змінила імідж після народження дитини.
Вона опублікувала кілька знімків у своєму Instagram, де продемонструвала довгі Сенегальські джгути (косички) і спортивний стиль.
Багато хто пам'ятає Неведрову із коротким темним волоссям або ж блондинкою, адже вона часто міняла колір волосся. Трохи більше місяця тому вона народила дитину. А з приходом весни вирішила позбавитися від образу леді.
Регіна Тодоренко і Наталі Неведрова
"Почалася весна. І моя весна почалася з кісок. А якщо точніше, то зі Сенегальських джгутів. Зараз я розповім, як вони кріпляться і ви впадете. Тому що я думала, що це обмотується якось навколо мого волосся, а ні! Коси з мого волосся заплетено по голові. Тобто вони як каркасна сітка. А джгути протягнуто крізь мої косички", – поділилася Неведрова з шанувальниками секретом.
Чи не поспати вночі вже хороша звичка. Кожен три години - годування, кожні два заспокоїти МН. Вона базікає у мене .. на місяць ... Поспати на педикюрі - безцінне. Додала в раціон кофеек. Тихо тихо. Я гіпотонік) і всю вагітність пила каву. В гості приїхала бабуся, виїхати на 3 години - кайф, але можна не дійти до будинку і полетіти в космос на своїх шарах😹 (.) (.) А немає, я ж прикріплена до поліклініки. Жарти за 300 від недосипу 😅ізвініте
Вона пояснила, що вплетення в такий каркас вважається найбільш безпечним. Цю зачіску телеведучої зробили за 2,5 години дві дівчини.
"Стільки всього можна зі своєю головою придумати. А головне, вранці тяп-ляп і пішов. Тепер мені терміново потрібна якась гарна фотосесія і бажано час на неї", – зазначила Неведрова.
Під іншим знімком вона розповіла, що майже не спить ночами через годування, заспокоєння дитини.
"Поспати на педикюрі – безцінне. Додала в раціон каву. Тихо-тихо. Я гіпотонік і всю вагітність пила каву", – також розповіла вона.
Ну розкажіть-розкажіть же, що у вас всередині?) Опишіть свою весну одним словом) Моя весна - погана! Доброго) у мене сьогодні абсолютно чудодійним способом відключилася бажання спати 😅 бігаю по квартирі як ошпарена, метушуся) а встали ми ой як давно, а спала я ой як мало😬
Пишу пост вже п'ять днів 🤦🏼♀️ Про коси, про косметику дитячу, про дітей, про спостереження .. але видати його просто немає ніякої можливості. Ми знову влаштували домашні посиденьки. З температурою і вухами. Тим часом, почалася весна. І моя весна почалася з кісок. А якщо точніше, то з сенегальського джгутів. Зараз я розповім, як вони кріпляться і ви впадете. Тому що я думала, що це обмотується якось навколо мого волосся, а немає! Коси з мого волосся заплетене по голові. Тобто вони як каркасна сітка. А джгути протягнуті крізь мої косички. Водички? 😅 Не переживайте, я теж не знала цих хитрощів 😹 була в цілковитому шоці, тому що 10 років тому мені плели вручну 149 кіс. І, до речі, вплетення в такий каркас вважається найбільш безпечним. 2,5 години, 4 руки прекрасних дівчат з @afrokosichkimoscow і моя голова просто шикарно перетворилася! Девчулі, я тепер у вас, мені здається, частий гість) Стільки всього можна зі своєю головою навидумують) а головне, вранці тяп-ляп і пішов 😹😹😹 Тепер мені терміново потрібна якась гарна фотосесія .. і бажано час на неї 😬
Пропонуємо згадати, як Наталі Неведрова виглядала до кардинальної зміни іміджу. Ми зробили підбірку з її знімків, опублікованих в Instagram.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні на п'ятому місяці вагітності Неведрова потрапила в ДТП. Вона розповідала, що після аварії у неї сильно хворіла скроня.
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