Екс-ведуча "Орел і решка" змінилася до невпізнання після пологів

Колишня ведуча популярного шоу про подорожі "Орел і решка" Наталі Неведрова, яка вела проект разом із Регіною Тодоренко, кардинально змінила імідж після народження дитини.

Вона опублікувала кілька знімків у своєму Instagram, де продемонструвала довгі Сенегальські джгути (косички) і спортивний стиль.

Багато хто пам'ятає Неведрову із коротким темним волоссям або ж блондинкою, адже вона часто міняла колір волосся. Трохи більше місяця тому вона народила дитину. А з приходом весни вирішила позбавитися від образу леді.

Регіна Тодоренко і Наталі Неведрова

"Почалася весна. І моя весна почалася з кісок. А якщо точніше, то зі Сенегальських джгутів. Зараз я розповім, як вони кріпляться і ви впадете. Тому що я думала, що це обмотується якось навколо мого волосся, а ні! Коси з мого волосся заплетено по голові. Тобто вони як каркасна сітка. А джгути протягнуто крізь мої косички", – поділилася Неведрова з шанувальниками секретом.

Вона пояснила, що вплетення в такий каркас вважається найбільш безпечним. Цю зачіску телеведучої зробили за 2,5 години дві дівчини.

"Стільки всього можна зі своєю головою придумати. А головне, вранці тяп-ляп і пішов. Тепер мені терміново потрібна якась гарна фотосесія і бажано час на неї", – зазначила Неведрова.

Під іншим знімком вона розповіла, що майже не спить ночами через годування, заспокоєння дитини.

"Поспати на педикюрі – безцінне. Додала в раціон каву. Тихо-тихо. Я гіпотонік і всю вагітність пила каву", – також розповіла вона.

Пропонуємо згадати, як Наталі Неведрова виглядала до кардинальної зміни іміджу. Ми зробили підбірку з її знімків, опублікованих в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні на п'ятому місяці вагітності Неведрова потрапила в ДТП. Вона розповідала, що після аварії у неї сильно хворіла скроня.

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