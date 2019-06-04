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Екс-учасниця "ВІА Гри" знялася оголеною для чоловічого глянцю: гарячі фото

1.4тЧитати матеріал російською

Колишня учасниця знаменитого жіночого гурту "ВІА Гра" Міша Романова, якій приписують роман із поп-співаком Максом Барських, знялася оголеною для чоловічого глянцю XXL.

28-річна співачка прикрасила червневу обкладинку видання для чоловіків, де постала перед камерами без одягу. Про це виданню OBOZREVATEL розповіла прес-служба артистки.

Міша Романова

Міша Романова

popcake.tv

Новини
"Стільки сексу!" Екс-"ВІА Гра" завела мережу пляжним фото

Автором зйомки є фотохудожник Андрій Іваськів. Червнева обкладинка XXL із Мішею Романовою стала вже не першою для співачки.

Міша Романова для журналу XXL

Міша Романова для журналу XXL

Прес-служба співачки

Відзначимо, в 2016 році Романова знімалася для XXL в еротичній зйомці. Разом із нею тоді фотографувався і Макс Барських.

Міша Романова для журналу XXL

Міша Романова для журналу XXL

Прес-служба співачки

Міша Романова для журналу XXL

Міша Романова для журналу XXL

Прес-служба співачки

Новини
"Філософствує без трусів": абсолютно гола екс-"ВІА Гра" завела мережу пристрасним фото
Міша Романова для журналу XXL

Міша Романова для журналу XXL

Прес-служба співачки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Міша Романова вперше стала мамою. У березні виконавиця зробила заяву про рішення покинути колектив "ВІА Гра", в якому співала протягом п'яти років. Тоді вона не повідомляла про причини виходу, однак представники продюсерського центру Костянтина Меладзе пояснили, що артистка перебуває в очікуванні малюка.

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Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
свята
Особа
Миша Романова
Теги
шоу-бизнесВід пацанки до панянкизіркисвято
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