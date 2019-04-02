Екс-солістка ''ВІА Гри'' показала обличчя без макіяжу і здивувала фанатів

Українська співачка Надія Мейхер-Грановська, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" порадувала шанувальників новим знімком без макіяжу.

Зірка намагається особливо не розповсюджуватися щодо свого життя, хоча селфі на своїй сторінці в Instagram ділиться охоче, викликаючи бурю емоцій серед шанувальників природною красою.

"За бортом" +20. Але проф. звичка, берегти горло, зв'язки..., не дозволяє зняти шарфик", – підписала вона.

На знімку Мейхер-Грановська позує в шкіряній куртці, кофті кольору хакі та в смугастому шарфі. Коротке волосся вільно обрамляє її обличчя, на якому немає ані грама макіяжу.

"Зачіска супер! Обличчя без макіяжу виглядає молодо, свіжо", "Зачіска дуже личить", "Нереально красива", "Краса", "Без косметики краще", – написали шанувальники, а деякі навіть просили поради з приводу стрижки.

Надія Мейхер-Грановська instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мейхер відправилася в невелике відрядження та порадувала шанувальників знімком без макіяжу з машини.

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