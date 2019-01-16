Екс-наречена Козловського схвилювала мережу гарячим фото

Блогер і телеведуча Раміна Есхакзай, екс-наречена українського поп-співака Віталія Козловського, показала новий знімок із відпочинку на Шрі-Ланці.

Зірка оприлюднила фото в своєму Instagram, уточнивши, що відпустка вже завершилася, але пізніше можна буде покататися й на лижах.

"Повернулася з відпочинку, тепер думаю, де б іще відпочити, якщо буде час. Хочу на лижі. Я їздила тільки в Буковель, в Radisson, але ходять чутки, що для України, там занадто дорого, за ці гроші можна злітати в Європу", – написала вона.

Есхакзай попросила у користувачів поради, уточнивши, що є новачком, тому їй потрібен курорт з легкими трасами. У мережі відповіли екс-нареченій Козловського, розповівши, де можна знайти гарні траси. Також користувачі висловили своє захоплення фігурою телеведучої.

"Ви живіт втягуєте, коли робите фото? Чи його немає? Як вам вдається бути в такій формі", "Красуня", "Дуже крутий купальник. Колір взагалі вогонь", – написали захоплені шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Есхакзай показала пікантний знімок з іншого ракурсу під час відпочинку на островах.

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