Екс-наречена Козловського схвилювала мережу гарячим фото

Блогер і телеведуча Раміна Есхакзай, екс-наречена українського поп-співака Віталія Козловського, показала новий знімок із відпочинку на Шрі-Ланці.
Зірка оприлюднила фото в своєму Instagram, уточнивши, що відпустка вже завершилася, але пізніше можна буде покататися й на лижах.
"Повернулася з відпочинку, тепер думаю, де б іще відпочити, якщо буде час. Хочу на лижі. Я їздила тільки в Буковель, в Radisson, але ходять чутки, що для України, там занадто дорого, за ці гроші можна злітати в Європу", – написала вона.
Есхакзай попросила у користувачів поради, уточнивши, що є новачком, тому їй потрібен курорт з легкими трасами. У мережі відповіли екс-нареченій Козловського, розповівши, де можна знайти гарні траси. Також користувачі висловили своє захоплення фігурою телеведучої.
"Ви живіт втягуєте, коли робите фото? Чи його немає? Як вам вдається бути в такій формі", "Красуня", "Дуже крутий купальник. Колір взагалі вогонь", – написали захоплені шанувальники.
Повернулася з відпочинку, тепер думаю, де б ще відпочити 😂 якщо буде час Хочу на лижі ⛷ Я їздила тільки в Буковель, в Radisson, але # ходятслухі, що для України, там занадто дорого, за ці гроші можна злітати в Європу. Хто де був, радьте 👇🏻 Я новачок, тому потрібен курорт з легкими трасами
Тільки що обговорювали на манікюрі, чи є істинно українські матюки, або все таки все "погані" слова запозичені з російської мови. Відкрила гугл, ось вам кілька істинно українських висловлювань) - А Щоби твоя срака по шву розійшлася; - Ах ти Удуд смердячий; - Діждався сраної немочі; - Бісова ковінька; - А щоб ти падло дрістать та й пристало; - А щоб тобі булька з носа Віскочьи; - Всрався тай криво; - Краще б я чорта Зобач, як тобі; - Тіць моя радість; - Ті, гімно нероздушене;
Наталія Краснова "Колишні". Книга, яка спочатку "не зайшла" з перших глав. Я "змушувала" себе повернуться до її прочитання рівно місяць. Глави, де вона розповідає про чоловіків до 20, для мене були дуже примітивні і не знаходили відгук у моєму минулому. Я, схоже, з дитинства була задротом і "мудаки" у мене не затримувалися, не те що не затримувалися, навіть не траплялися. Але любов до Красновой перемогла і її розповіді про період "після 20", я прочитала захлинаючись. Дуже легко і цікаво читається, ніби сидиш, верзеш з подругою на кухні. ОБОВ'ЯЗКОВО до прочитання всім дівчатам від 16 (18) років, які поклоняються чоловікам, поспішають заміж і вважаю, що жінка заміжня - ЖІНКА, а не заміжня - нікому не потрібна дура. Навряд чи у віці 18-20 років ви зрозумієте всю "класність" цієї книги, але десь на підкірці інфа про мудаків відкладеться 😂. Хоча ... хз, може це я була в такій йолопом, а ви у мене розумні. Наталія Краснова @krasnovanatasha "Колишні" - раджу
Відповідаю на найпопулярніші питання про нашу подорож на #srilanka 1. Скільки коштує тур? На двох 3600 $ готель 5 зірок, на 8 ночей, сніданки; Назва готелю Heritance Ahungalla Людей мінімум, дітей мінімум, російська мова - мінімальна; 2. Як довго летіти? Можна летіти чартерним рейсом Мау 8,5 годин; або як ми, flydubai 5,5 годин до Дубай, пересадка і 4,5 Дубай- Коломбо; від аеропорту до нашого готелю на машині 2,5 години; 3. Для українців на Шрі -Ланка потрібна Віза, її видають по прильоту, вартість 40 $ з людини; 4. Якщо порівнювати з Балі і Таїландом, там вибір фруктів більш різноманітний. 5. На Балі і в Таї було більше туристів, ніж тут; 6. На двох за 8 днів ми витратили близько 800 $ на їжу і сафарі; 7. Тур купувала у однокласниці @flyaway_agency_kiev; через неї літали на Балі, на Кіпр, і в Іспанію) У мене все ❤️ Якщо щось забула, пишіть, відповім 👇🏻 PS: фотку відпрацювала пресетами від @dariachebanov
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Есхакзай показала пікантний знімок з іншого ракурсу під час відпочинку на островах.
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