Молодик – 28 жовтня 2019 року о 6:38 за київським часом.

Повний місяць – 14 жовтня 2019 року о 00:07 за київським часом.

Друга чверть – 5 жовтня 2019 року о 19:47 за київським часом.

Четверта чверть – 21 жовтня 2019 року о 15:39 за київським часом.

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 жовтня і 29 по 31 жовтня 2019 року.

Збитковий Місяць – з 15 по 27 жовтня 2019 року.

Сприятливі дні для стрижки в жовтні 2019 року:

2, 3, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31 жовтня.

Сприятливі дні для фарбування волосся в жовтні 2019 року:

5, 8, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27 жовтня.

Сприятливі дні для манікюру і педикюру в жовтні 2019 року:

2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 29 жовтня.

Фарбування волосся 8 жовтня наділить їх додатковою силою Google Images

Місячний календар краси на кожен день місяця жовтня 2019 року

1 жовтня 2019 року, 3-4 місячний день, зростаючий Місяць у Скорпіоні.

• Стрижка - зміна зачіски змусить вас відчувати себе невпевнено.

• Фарбування волосся – нічого особливого не додасть у ваше життя.

• Манікюр, педикюр - оздоровить нігті.

• Догляд за обличчям - використання масок може привести до утворення пігментних плям.

• Догляд за тілом - перегляньте свій раціон.

2 жовтня 2019 року, 4-5 місячний день, зростаючий Місяць у Скорпіоні.

• Стрижка – люди, які вирішили зробити сьогодні стрижку, можуть незабаром придбати власність, а також відчують позитивні зміни в кар'єрі.

• Фарбування волосся небажане.

• Манікюр, педикюр – отримаєте захист від пліток і ворогів.

• Догляд за обличчям – заспокоює ваші нерви.

• Догляд за тілом - активний відпочинок.

3 жовтня 2019 року, 5-6 місячний день, зростаючий Місяць у Стрільці.

• Стрижка - допоможе довше уникати посічених кінчиків.

• Фарбування волосся – утримайтеся, щоб уникнути непередбачуваних наслідків.

• Манікюр, педикюр - сьогодні є ризик зіпсувати нігті.

• Догляд за обличчям – час, сприятливий для проведення косметичних ін'єкцій.

• Догляд за тілом - присвятіть час підтримці імунітету.

4 жовтня 2019 року, 6-7 місячний день, зростаючий Місяць у Стрільці.

• Стрижка – краще перенести на інший день.

• Фарбування волосся - не рекомендується, волосся може постраждати.

• Манікюр, педикюр - хороший день, нігті будуть відростати повільно.

• Догляд за обличчям - косметика може викликати алергічну реакцію.

• Догляд за тілом - видалене сьогодні волосся буде відростати довго.

5 жовтня 2019 року, 7-8 місячний день, Місяць на в Козерозі.

• Стрижка - в цей день стрижка категорично забороняється, так як вона може в подальшому дуже несприятливо вплинути на вашу долю.

• Фарбування волосся - якщо ви пофарбувати волосся натуральними фарбами, то вас чекає успіх.

• Манікюр, педикюр - підстригати нігті сьогодні до нових знайомств.

• Догляд за обличчям - сьогодні віддайте перевагу зволожуючим кремам.

• Догляд за тілом - по можливості більше проводьте часу на свіжому повітрі, корисні дихальні вправи.

6 жовтня 2019 року, 8-9 місячний день, Місяць в Козерозі.

• Стрижка - зістригаючи волосся сьогодні, ви можете уповільнити біохімічні процеси в організмі, що спровокує накопичення зайвої ваги і шлаків.

• Фарбування волосся на користь сьогодні не піде.

• Манікюр, педикюр - не стрижіть і не підпилюйте сьогодні нігті, ваш настрій погіршиться після манікюру чи педикюру.

• Догляд за обличчям – не проводьте ніяких процедур.

• Догляд за тілом - видалення волосся з усього тіла.

7 жовтня 2019 року, 9-10 місячний день, зростаючий Місяць у Водолії.

• Стрижка - стрижка волосся сьогодні сприятливо вплине на тривалість вашого життя.

• Фарбування волосся в цей день не рекомендується.

• Манікюр, педикюр - стрижка нігтів після заходу сонця посилить ваше жіноче начало і привабливість.

• Догляд за обличчям - можна зробити гарячі парові маски і живильні маски, пілінг.

• Догляд за тілом - корисні будь-які водні процедури, ванни з морською сіллю і травами.

10 жовтня рекомендуються СПА процедури Google Images

8 жовтня 2019 року, 10-11 місячний день, зростаючий Місяць у Водолії.

• Стрижка - в цей день краще наростити волосся.

• Фарбування волосся наділить волосся додатковою силою.

• Манікюр, педикюр - бежевий манікюр збалансує ваше життя.

• Догляд за обличчям - вдалий день для нарощування вій.

• Догляд за тілом – масаж обличчя.

9 жовтня 2019 року, 11-12 місячний день, зростаючий Місяць у Водолії.

• Стрижка - підстрижіться сьогодні, зробіть укладку у майстра протилежної статі, і вас не покидатиме удача довгий час.

• Фарбування волосся - сьогодні утримайтеся.

• Манікюр, педикюр - після заходу сонця підстрижіть нігті, і ви станете більш привабливою для протилежної статі.

• Догляд за обличчям - антивікові процедури.

• Догляд за тілом - хороший день для початку дієти.

10 жовтня 2019 року, 12-13 місячний день, Місяць в Рибах.

• Стрижка принесе нещастя.

• Фарбування волосся - волосся можна пофарбувати, але тільки натуральними фарбами.

• Манікюр, педикюр - сьогодні не варто нарощувати нігті, так як вони не будуть триматися.

• Догляд за обличчям - омолоджуючі і антивікові маски сьогодні будуть найбільш ефективними.

• Догляд за тілом - СПА процедури.

11 жовтня 2019 року, 13-14 місячний день, Місяць в Рибах.

• Стрижка сьогодні до невдачі в справах.

• Фарбування волосся - ні.

• Манікюр, педикюр - підстригати нігті сьогодні до налагодження відносин з людьми, особливо з коханими і близькими. Також допоможе прискорити отримання новин, на які ви давно чекаєте.

• Догляд за обличчям - живильні маски.

• Догляд за тілом - масаж.

12 жовтня 2019 року, 14-15 місячний день, Місяць в Овні.

• Стрижка сьогодні загрожує душевній рівновазі.

• Фарбування волосся - місячний календар не рекомендує.

• Манікюр, педикюр - утримайтеся сьогодні.

• Догляд за обличчям - використовуйте мінімум косметики.

• Догляд за тілом - видалене сьогодні волосся з тіла буде відростати повільно.

13 жовтня 2019 року, 15-16 місячний день, Місяць в Овні.

• Стрижка - не стрижіться сьогодні, і ви збережете нормальні відносини з близькими.

• Фарбування волосся - можна фарбувати волосся в свій натуральний колір.

• Манікюр, педикюр - хороший день, колір лаку пастельних тонів.

• Догляд за обличчям - антивікові маски будуть дуже ефективні.

• Догляд за тілом - загар в солярії вийде чудовим.

14 жовтня 2019 року, 16-17 місячний день, повний Місяць в Овні.

• Стрижка - нейтральний день.

• Фарбування волосся - не варто кардинально змінювати колір.

• Манікюр, педикюр - обрізані нігті сповільнять своє зростання, але зате будуть міцними і здоровими.

• Догляд за обличчям - відмінний день для зволоження шкіри і живлення, вирівняє тон обличчя і поліпшить загальний стан.

• Догляд за тілом - можна робити будь-які процедури.

15 жовтня 2019 року, 17-18 місячний день, спадаючий Місяць у Тельці.

• Стрижка - особливо добре вийдуть короткі стрижки.

• Фарбування волосся - сьогодні варто задуматися про зміну кольору волосся.

• Манікюр, педикюр - нейтральний час для всіх процедур, підходить тільки для боротьби з натоптишами і грибком.

• Догляд за обличчям - сприятливий день для будь-яких косметичних операцій.

• Догляд за тілом - відпочиньте.

16 жовтня 2019 року, 18-19 місячний день, спадаючий Місяць у Тельці.

• Стрижка – сьогодні прекрасно виходять складні зачіски.

• Фарбування волосся обіцяє приємне знайомство.

• Манікюр, педикюр – несприятливий день.

• Догляд за обличчям - день призначений для професійного догляду.

• Догляд за тілом - несприятливий день для косметичних процедур, але ефективним буде лікування статевих інфекцій.

22 жовтня максимальний ефект принесуть лікувальні процедури з ступнями Google Images

17 жовтня 2019 року, 19-20 місячний день, спадаючий Місяць в Близнюках.

• Стрижка - сьогодні краще просто підрівняти волосся.

• Фарбування - фарбуватися тільки в салоні і тільки в перевірений колір.

• Манікюр, педикюр - манікюр в цей день принесе успіх в початій справі (блакитний, оливковий або білий лак).

• Догляд за обличчям - намагайтеся сьогодні не пересушувати шкіру обличчя і добре її зволожувати.

• Догляд за тілом - зробіть собі подарунок і сходіть в масажний салон.

18 жовтня 2019 року, 20-21 місячний день, спадаючий Місяць в Близнюках.

• Стрижка поліпшить ваше самопочуття.

• Фарбування волосся - хороший день для фарбування волосся в будь-який колір.

• Манікюр, педикюр краще не робити.

• Догляд за обличчям - відшаровуючі маски.

• Догляд за тілом - вашому тілу не зашкодить відпочинок, сауна.

19 жовтня 2019 року, 21-22 місячний день, спадаючий Місяць в Близнюках.

• Стрижка - модна стрижка сьогодні обіцяє цікаве знайомство.

• Фарбування - дуже хороший день, ви отримаєте саме той відтінок, який хотіли.

• Манікюр, педикюр - стригти нігті сьогодні до їх ламкості і пошкодження.

• Догляд за обличчям - маски з натуральних продуктів сприятливо вплинуть.

• Догляд за тілом - відвідування лазні чи сауни піде на користь організму.

20 жовтня 2019 року, 22-23 місячний день, спадаючий Місяць у Раку.

Стрижка. Якщо мрієте розбагатіти - зайдіть в перукарню.

• Фарбування волосся - рекомендується використовувати фарби на натуральній основі.

• Манікюр, педикюр - відмовтеся сьогодні від цієї ідеї.

• Догляд за обличчям - догляд за бровами і віями.

• Догляд за тілом - відвідування басейну приведе ваше тіло в тонус.

21 жовтня 2019 року, 23-24 місячний день, спадаючий Місяць у Раку.

• Стрижка - підстригати волосся сьогодні до хвороб і нездужання.

• Фарбування - рекомендується використовувати фарби на натуральній основі.

• Манікюр, педикюр - нейтральний день.

• Догляд за обличчям - робіть антивікові маски.

• Догляд за тілом - займіться фізичними вправами.

22 жовтня 2019 року, 24-25 місячний день, спадаючий Місяць у Леві.

• Стрижка - після сьогоднішнього візиту в перукарню у вас не тільки буде швидше рости волосся, припиниться їх січення, а й незабаром очікується приємне знайомство з персоною протилежної статі. Головне - встигнути схопити удачу за хвіст.

• Фарбування волосся - волосся можна пофарбувати, але тільки натуральними фарбами. Однак в жодному разі не можна їх знебарвлювати.

• Манікюр, педикюр - в цей день максимальний ефект принесуть лікувальні процедури з ступнями, чи то ванночки для ніг, видалення мозолів або натоптишів, а також обстріганія врослого нігтя.

• Догляд за обличчям - тільки щадні маніпуляції.

• Догляд за тілом - відвідування лазні або сауни піде на користь організму.

23 жовтня 2019 року, 25 місячний день, спадаючий Місяць у Леві.

• Стрижка - позбавляючись від пошкодженого волосся, ви очистите свою ауру.

• Фарбування волосся - варто фарбувати волосся тільки натуральними фарбами.

• Манікюр, педикюр - ідеальний день, щоб зробити щось незвичайне, результат порадує.

• Догляд за обличчям – час, ідеальний для боротьби зі зморшками.

• Догляд за тілом - відмінний день для відвідування SPA салону.

24 жовтня 2019 року, 25-26 місячний день, спадаючий Місяць в Діві.

• Стрижка - змініть зачіску, нові пригоди не змусять себе чекати.

• Фарбування волосся поліпшить пам'ять, відновить нервову систему, підвищить працездатність і здатність до навчання, активізує логічне мислення.

• Манікюр, педикюр – під час процедури загадайте бажання, і воно здійсниться незабаром.

• Догляд за обличчям - невідповідний день для косметичних процедур.

• Догляд за тілом - в цей час можна призначити процедури з лімфодренажу.

Якщо хочете позбутися від недоброзичливців, 25 жовтня обріжте нігті Google Images

25 жовтня 2019 року, 26-27 місячний день, спадаючий Місяць в Діві.

• Стрижка - везіння буде переслідувати тих, хто вирішить постригтися в цей день.

• Фарбування волосся - відповідний день.

• Манікюр, педикюр - хочете позбутися недоброзичливців, обріжте нігті.

• Догляд за обличчям - сьогодні краще відмовитися від складних процедур в області обличчя.

• Догляд за тілом - сприятливий день для антистресових процедур для тіла.

26 жовтня 2019 року, 27-28 місячний день, спадаючий Місяць у Терезах.

• Стрижка – день для стрижки нейтральний.

• Фарбування волосся - можна пофарбувати волосся, але колір вийде зовсім не такий, як хотілося.

• Манікюр, педикюр - не рекомендується робити манікюр.

• Догляд за обличчям - нейтральний день для всіх косметичних процедур.

• Догляд за тілом - присвятіть день зняттю втоми.

27 жовтня 2019 року, 28-29 місячний день, спадаючий Місяць у Терезах.

• Стрижка - можна стригти волосся, але краще зробити зміцнюючу маску.

• Фарбування волосся зробить вас вразливою до неприємностей.

• Манікюр, педикюр - можна робити будь-які процедури.

• Догляд за обличчям - нейтральний день.

• Догляд за тілом - нейтральний час, але сприятливий день для лазерної епіляції.

28 жовтня 2019 року, 29, 1-2 місячний день, новий Місяць в Скорпіоні.

• Стрижка - в цей день стригти волосся не рекомендується. У народі кажуть, що так можна і "розум зістригти".

• Фарбування волосся вкрай небажане.

• Манікюр, педикюр - не стрижіть нігті сьогодні, інакше удача від вас відвернеться.

• Догляд за обличчям - дайте сьогодні шкірі обличчя відпочинок.

• Догляд за тілом - один з найбільш несприятливих днів у місяці, краще відмовитися від фізичних навантажень, хірургічних операцій.

29 жовтня 2019 року, 2-3 місячний день, зростаючий Місяць у Скорпіоні.

• Стрижка - зістрижене волосся зробить вас беззахисною перед недоброзичливцями.

• Фарбування волосся - відмінний час для оздоровчих і живильних процедур.

• Манікюр, педикюр - обрізавши нігті, зробите їх міцнішими.

• Догляд за обличчям - щоб не втратити індивідуальність, відкладіть всі маніпуляції на інший день.

• Догляд за тілом - прекрасний ефект чекайте від ручного масажу.

30 жовтня 2019 року, 3-4 місячний день, зростаючий Місяць у Стрільці.

• Стрижка - креативна стрижка надихне вас.

• Фарбування волосся - результат фарбування непередбачуваний.

• Манікюр, педикюр – несприятливий час для манікюру, для педикюру - нейтральний.

• Догляд за обличчям - сьогодні хороший ефект дадуть парові ванночки.

• Догляд за тілом – сходіть на масаж.

31 жовтня 2019 року, 4-5 місячний день, зростаючий Місяць у Стрільці.

• Стрижка – вдалий день для стрижки.

• Фарбування волосся - сприятливий день для брюнеток, але не варто фарбуватися блондинкам.

• Манікюр, педикюр - не варто стригти нігті, інакше вам загрожує поганий настрій.

• Догляд за обличчям - очищувальна маска надовго залишить шкіру ніжною і гладенькою.

• Догляд за тілом - приділіть увагу стегнам в спортзалі.

Я бажаю всім краси і здоров'я.

І дарую кілька стародавніх ритуалів з водою для густоти волосся, свіжості шкіри і стрункості фігури.

1. "Цариця Водиця, ти миєш берега, каміння і кремінь, живиш землю і коріння, очисти мене, (ім'я), мій будинок і моїх близьких від хвороб, туги, уроків, наклепів і пристріту. Зміцни мою душу і кожну клітинку тіла! слава тобі! Гой!".

Цією водою можна вмиватися, обполіскувати волосся, щоб краще росло, поливати квіти. Якщо змочити цією водою насіння для пророщування, воно швидко проросте. Не забудьте щоразу дякувати воды за допомогу.

Заговорена вода допоможе повернути молодість і свіжість Google Images

2. Якщо ви хочете омолодити свою шкіру чи трохи змінити якусь частину тіла, яка здається вам не зовсім досконалою, то скористайтеся місячною магією.

У ніч на повний місяць поставте посудину з чистою мінеральною водою на вікно. Вранці сховайте посудину в недоступне для сонячних променів місце.

Вмивайтеся і протирайте "місячної водою" ту частину тіла, яку ви хочете змінити. Під час цих дій промовляйте замовляння:

"Місячне світло наповнює моє тіло красою, мою шкіру світінням, а мій розум екстазом і насолодою".

Відчуйте, як розгладжуються зморшки, усуваються жирові складки, шкіра стає пружною, еластичною. Прохолодна вода, торкаючись вашої шкіри, змиває все зайве і непотрібне і наповнює ваше тіло новими потоками енергії.

Ця енергія формує ваш новий образ і мислення, що сприяють вашому зовнішньому перевтіленню.

3. Поставте на стіл велике дзеркало. Помістіть на нього вертикально світлину, на якій зображений ваш юний образ, і скажіть:

"Я закликаю минуле і майбутнє, щоб змінити сьогодення і визначити майбутнє, для краси, для молодості, для щастя".

Дивіться поперемінно в дзеркало і на фото, і уявляйте, як ваш справжній і фотографічний образи зближуються. Повторюйте ритуал протягом 10 днів для повернення молодості, краси і щастя.

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