Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Блоги - Краса

Ефа Форіна
Ефа Форіна
астролог Всі статті автора

Красота в сентябре 2019 года: что и когда делать

716 Читати матеріал російською

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2019 года: 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября.

Благоприятные дни для окраски волос в сентябре 2019 года: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29 сентября.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в сентябре 2019 года: 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября.

Календарь красоты на сентябрь, иллюстрация

Календарь красоты на сентябрь, иллюстрация

Google Images

1 сентября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка - день нейтральный, обновить причёску помогут декоративные процедуры. Окраска волос - не рекомендовано красить волосы, лучше уделить время оздоровительным процедурам. Маникюр, педикюр - нейтральное время, рекомендовано уделить внимание здоровью кожи рук и ног. Уход за лицом - сегодня нейтральный день, можно только изучить контуринг. Уход за телом - один из нейтральных периодов для большинства косметических процедур.

Новини
Виключити три продукти: зірка "Танці з зірками" поділилася секретом краси

2 сентября 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка - удачное время для стрижек на непослушных волосах, но они очень быстро будут расти, так что причёска не останется надолго. Окраска волос - не стоит краситься, однозначно не получится желаемый результат. Маникюр, педикюр - сегодня только от вас зависят все решения, Луна нейтральна. Уход за лицом - нейтральный день, поступайте, как считаете нужным. Уход за телом - татуировка сегодня получится идеально.

3 сентября 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Стрижка принесёт только разочарование. Окраска волос - займитесь профилактикой перхоти, для окраски нейтральное время. Маникюр, педикюр - хороший день для всех процедур и наиболее благоприятное время для ухода за руками. Уход за лицом - неблагоприятный день для пилинга и очищения пор. Уход за телом - время благоприятно для комплексного восстановления своего потенциала.

4 сентября 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Стрижка в этот день спровоцирует массу финансовых проблем. Окраска волос - можно окрасить волосы, но не стоит кардинально менять цвет. Маникюр, педикюр - обратите внимание на питательные маски для рук. Уход за лицом - напряженный день, лучше отложить любые процедуры и операции. Уход за телом - марокканский массаж восстановит тонус мышц.

Новини
Відома українська співачка розкрила секрет краси

5 сентября 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Стрижка - благоприятный день и очень подходит для классических стрижек. Окраска волос - нейтральный день для окрашивания волос. Маникюр, педикюр - неблагоприятный день для маникюра и педикюра, но масляные ванночки укрепят ногти и восстановят после наращивания. Уход за лицом - особенно хороший эффект будет от маски-пленки и скрабов. Уход за телом - успешным будет массаж для снятия длительных блокад.

Ухоженные ногти. Иллюстрация

Ухоженные ногти. Иллюстрация

Google Images

6 сентября 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Стрижка сделает волосы невероятно послушными и крепкими. Окраска волос - решайте сами, красить волосы или нет, результат непредсказуем. Маникюр, педикюр - противопоказаны любые манипуляции с ногтями. Уход за лицом - сегодня займитесь уходом за кожей вокруг глаз. Уход за телом - помогут расслабиться и собраться дыхательные упражнения.

7 сентября 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Стрижка - хорошо если вы решили побаловать себя новой прической, всё получится. Окраска волос - можно и окрасить волосы, но лучше сделайте массаж головы, это улучшит состояние волос. Маникюр, педикюр - обрезав ногти, обрежете финансовое благосостояние. Уход за лицом - благоприятный день для процедур по омоложению кожи. Уход за телом - стоит заняться борьбой с растяжками.

Новини
Для краси, молодості та здоров'я: дієтологи озвучили "золоті правила" для жінок після 40 років

8 сентября 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Козероге. Стрижка - день прекрасно подходит для похода к мастеру. Окраска волос - окрасив волосы, вы не почувствуете недостатка внимания. Маникюр, педикюр - теплые оттенки поспособствуют моральному отдыху. Уход за лицом - попробуйте маску из глины, результат не заставит вас ждать. Уход за телом - увеличьте физическую нагрузку, особенно будет полезна гимнастика для шеи.

9 сентября 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Козероге. Стрижка - позволит выгодно подчеркнуть ваш образ. Окраска волос - подходящий день для элюминирования, цвет будет дольше держаться. Маникюр, педикюр - отличный день для любых процедур. Уход за лицом - идеальный день для компрессов, омолаживающих шею. Уход за телом - после водных процедур почувствуете прилив позитивной энергии.

10 сентября 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Водолее. Стрижка - нейтральное время для стрижки, но удачный день для подбора модной челки. Окраска волос - окрашивание в этот день прекрасно отобразится на внешнем виде волос. Маникюр, педикюр - острые ногти и стилеты к финансовому благополучию. Уход за лицом - именно сегодня подходящее время для мимической зарядки, для других процедур не лучшее время. Уход за телом - можно посетить солярий, загар хорошо закрепится.

Новини
У 51 як у 20: "вічно молода" жінка розкрила секрет краси

11 сентября 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Водолее. Стрижка - день нейтральный, лучше посвятить время лечению волос. Окраска волос - сегодня идеальный день для кардинального изменения цвета волос. Маникюр, педикюр - можно попробовать что-то необычное, чёрный педикюр выдаст бунтарский характер. Уход за лицом - нейтральный день, лучше используйте косметику по минимуму. Уход за телом - прекрасными свойствами обладают масляные обертывания, сегодня благоприятный день для них.

12 сентября 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Водолее. Стрижка - нейтральный день для красоты волос. Окраска волос - после окрашивания самочувствие значительно улучшится. Маникюр, педикюр - отличный день для экспериментов. Уход за лицом - день нейтральный, но не пользуйтесь новой косметикой сегодня. Уход за телом - уделите время коррекции формы рук.

13 сентября 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Стрижка - неблагоприятный день для стрижки. Окраска волос - в этот день лучше воздержаться от химического воздействия на волосы. Маникюр, педикюр - после маникюра пропадёт настроение, педикюр не удастся. Уход за лицом - не стоит проводить чистку лица. Уход за телом - придержите физическую энергию, сегодня возможны травмы.

Новини
Можна осліпнути: лікарі назвали небезпеку уколів "краси"

14 сентября 2019 года, 15-16 лунный день, полная Луна в Рыбах. Стрижка - неудачный день для стрижки, она не получится. Окраска волос - окрашивание плохо скажется на взаимоотношениях с противоположным полом. Маникюр, педикюр - обрезание ногтей поспособствует ухудшению ваших отношений с начальством. Уход за лицом - не стоит использовать маски для лица, они сделают красной и воспаленной кожу. Уход за телом - негативно скажутся на самочувствии любые физические нагрузки.

15 сентября 2019 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Овне. Стрижка - нежелательна, может негативно повлиять на ваше настроение. Окраска волос - неблагоприятный день. Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, это придаст вам уверенности в себе и своих идеях, что положительно скажется на вашей работе и отношениях с людьми. Уход за лицом - можно использовать скраб, пилинг. Уход за телом - удаленные сегодня волосы с тела будут отрастать медленно.

16 сентября 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Овне. Стрижка - результат непредсказуем сегодня, нейтральное время, но идеальный день для питательных масок. Окраска волос - нейтральный день для окрашивания. Маникюр, педикюр - обрезанные в эти дни ногти могут медленно расти, но никаких негативных последствий для здоровья не возникнет. Уход за лицом - рекомендуется аппаратная чистка лица. Уход за телом - в этот день невозможно предугадать последствия от процедур, решайте сами.

Блондинка, иллюстрация

Блондинка, иллюстрация

AVON

17 сентября 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Овне. Стрижка - после обеда лунный календарь стричься не советует. Окраска волос - не стоит рисковать своей привлекательностью. Маникюр, педикюр - результат вас приятно удивит. Уход за лицом - антивозрастные процедуры дадут хороший результат. Уход за телом - если вы собирались посетить солярий, сделайте это сегодня.

Новини
Їсти щодня! Дієтолог назвала ягоди для краси та здоров'я

18 сентября 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Стрижка - любые манипуляции с волосами сделают их крепкими и шелковистыми. Окраска волос - футуаж сделает вас неотразимой. Маникюр, педикюр - можно сделать маникюр, но лак практически не будет держаться. Уход за лицом - сегодня смело делайте что угодно, можно даже проколоть уши или язык. Уход за телом - не стоит посещать салон и заниматься домашними процедурами.

19 сентября 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Стрижка - новая стрижка - новая жизнь. Окраска волос - попробуйте окрасить волосы с помощью методики омбре. Маникюр, педикюр - нейтральный день не будет максимального эффекта. Уход за лицом - обратите внимание на питательные средства для кожи вокруг глаз. Уход за телом - откажитесь от всех процедур и лучше провести время в одиночестве.

20 сентября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Стрижка - благоприятный день, результат удивит вас. Окраска волос - окрашивание в цвета, приближенные к вашему натуральному оттенку, привнесет в жизнь гармонию и спокойствие. Маникюр, педикюр - чтобы не возникло проблем с противоположным полом, не трогайте ногти сегодня. Уход за лицом - разрешены любые оздоровительные и омолаживающие процедуры, направленные на поднятие тонуса кожи и на разглаживание морщин. Уход за телом - нейтральный день для ухода за телом, но благоприятное время для активного самосовершенствования и творчества.

Новини
Вічно молода: розкрито секрет краси Вікторії Бекхем

20 сентября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Стрижка - благоприятный день, результат удивит вас. Окраска волос - окрашивание в цвета, приближенные к вашему натуральному оттенку, привнесет в жизнь гармонию и спокойствие. Маникюр, педикюр - чтобы не возникло проблем с противоположным полом, не трогайте ногти сегодня. Уход за лицом - разрешены любые оздоровительные и омолаживающие процедуры, направленные на поднятие тонуса кожи и на разглаживание морщин. Уход за телом - нейтральный день для ухода за телом, но благоприятное время для активного самосовершенствования и творчества.

21 сентября 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Стрижка - в этот день получится привести волосы в порядок. Окраска волос - смена цвета улучшит внешний вид. Маникюр, педикюр - хорошее время для маникюра, но не очень хорошее для педикюра. Уход за лицом - рекомендуется делать все процедуры по глубокой чистке лица. Уход за телом - нейтральный день, физическую активность используйте для самомассажа.

СПА-процедура, иллюстрация

СПА-процедура, иллюстрация

Google Images

22 сентября 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Раке. Стрижка - не стоит стричь волосы, они станут ломкими и слабыми. Окраска волос - однозначно не стоит окрашивать волосы. Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к печали и плохому настроению. Уход за лицом - прекрасный день для татуажа и пирсинга. Уход за телом - лучше отдохнуть от процедур и физических нагрузок, чтобы не травмировать себя.

23 сентября 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Стрижка - постригаться сегодня не следует. Луна не в духе. Окраска волос - сегодня стоит отказаться от каких-либо красителей. Маникюр, педикюр - данные процедуры замедлят все биологические процессы в организме. Уход за лицом - подходящий день для травяных компрессов и тоников. Уход за телом - отличными свойствами вашу кожу наделит обертывание из глины.

Новини
Зберігають красу: названі топ-5 корисних продуктів

24 сентября 2019 года, 25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Стрижка, окраска или наращивание волос испортят ваши планы в будущем. Окраска - неблагоприятный день. Маникюр, педикюр - сделайте маникюр и педикюр сегодня, чтобы защититься от врагов и завистников. Уход за лицом - антивозрастные процедуры дадут прекрасный результат. Уход за телом - удаленные сегодня волосы с тела будут отрастать медленно.

25 сентября 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна во Льве. Стрижка превзойдет все ожидания. Окраска волос - в этот день итог будет великолепным. Маникюр, педикюр - прекрасный день, чтобы познакомиться с китайской росписью ногтей. Уход за лицом - подходящее время для чистки пор. Уход за телом - разгрузочный день поможет очистить организм.

26 сентября 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна во Льве. Стрижка - подстригите волосы сегодня, это поможет вам примириться с обидчиками, выяснить мирно отношения с родственниками, друзьями и любимыми. Окраска - не рискуйте своей красотой. Маникюр, педикюр - сегодня можно подстригать ногти на руках и на ногах, правда, на вашу карму это никак не повлияет (ни в хорошую, ни в плохую сторону). Уход за лицом - используйте маски и средства против морщин. Уход за телом - успокаивающие ванночки и маски.

Новини
Розумні жінки знають, як зберегти молодість, красу і життєлюбність в 50!

27 сентября 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Деве. Стрижка - подходящий день для стрижек, обрамляющих лицо. Окраска волос - волосы станут крепче и толще. Маникюр, педикюр - делая маникюр, можно позаботиться не только о красоте ногтей, но и о профилактике заболеваний мочеполовой системы. Уход за лицом - любые процедуры приведут к финансовым растратам. Уход за телом - самомассаж поможет взбодриться.

28 сентября 2019 года, 28, 29, 1-й лунный день, новая Луна в Деве. Стрижка получится идеально и поднимет вам настроение. Окраска волос - удачный день для окрашивания, а натуральные оттенки поспособствуют романтическому знакомству. Маникюр, педикюр - очень хороший день для всех процедур с ногтями. Уход за лицом - после сегодняшних процедур есть риск покраснения кожи, рекомендовано воздержаться от них. Уход за телом - йога взбодрит вас.

29 сентября 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка улучшит ваше внутреннее состояние, но волосы будут расти медленнее. Окраска - для того чтобы отвести от себя невзгоды, красимся в светлые тона. Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, и вы избавитесь от головных болей. Уход за лицом - увлажняющие и омолаживающие маски станут настоящим подарком для кожи лица. Уход за телом - загар в солярии даст прекрасный результат.

30 сентября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка - день хорош для смены имиджа. Визит к парикмахеру сегодня может изменить вашу жизнь на 180 градусов. Окраска - не рекомендуется сегодня менять цвет волос. Маникюр, педикюр - стричь ногти в такой день к раскрытию своего скрытого таланта и получению признания в обществе. Уход за лицом - пилинг. Уход за телом - расслабляющий массаж.

Новини
Названо продукт, що вбиває красу і молодість

А для того чтобы оставаться всегда красивой и привлекательной, используйте действенный обряд наших предков.

Чтобы вернуть молодость коже и подкорректировать часть тела, которая вам не нравится, можно применить так называемую лунную магию. В ночь полнолуния, 14 сентября, необходимо поставить на подоконник емкость с чистой минеральной водой. На следующее утро ее нужно спрятать в темном месте. Этой "лунной водой" можно умываться и смазывать ту часть тела, которая вам не нравится, приговаривая: "Лунный свет наполняет мое тело красотой, мою кожу светом, а мой разум экстазом и наслаждением".

Можно визуализировать действие этой воды – представьте, как все ваши несовершенства уходят, и тело становится красивым.

Для следующего обряда потребуется зеркало и ваше фото в юности. Поместите фото на зеркало вертикально и скажите: "Я призываю прошлое и будущее, чтобы изменить настоящее и определить будущее, для красоты, для молодости, для счастья". Затем, глядя попеременно то в зеркало, то на фото, необходимо представить, как эти два образа объединяются. Ритуал необходимо проводить 10 дней.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ефа Форіна Ефа Форіна
Тема
Ексклюзив
Теги
місячний календар Краса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...