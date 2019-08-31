Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2019 года: 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября.

Благоприятные дни для окраски волос в сентябре 2019 года: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29 сентября.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в сентябре 2019 года: 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30 сентября.

Календарь красоты на сентябрь, иллюстрация Google Images

1 сентября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка - день нейтральный, обновить причёску помогут декоративные процедуры. Окраска волос - не рекомендовано красить волосы, лучше уделить время оздоровительным процедурам. Маникюр, педикюр - нейтральное время, рекомендовано уделить внимание здоровью кожи рук и ног. Уход за лицом - сегодня нейтральный день, можно только изучить контуринг. Уход за телом - один из нейтральных периодов для большинства косметических процедур.

2 сентября 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка - удачное время для стрижек на непослушных волосах, но они очень быстро будут расти, так что причёска не останется надолго. Окраска волос - не стоит краситься, однозначно не получится желаемый результат. Маникюр, педикюр - сегодня только от вас зависят все решения, Луна нейтральна. Уход за лицом - нейтральный день, поступайте, как считаете нужным. Уход за телом - татуировка сегодня получится идеально.

3 сентября 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Стрижка принесёт только разочарование. Окраска волос - займитесь профилактикой перхоти, для окраски нейтральное время. Маникюр, педикюр - хороший день для всех процедур и наиболее благоприятное время для ухода за руками. Уход за лицом - неблагоприятный день для пилинга и очищения пор. Уход за телом - время благоприятно для комплексного восстановления своего потенциала.

4 сентября 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Стрижка в этот день спровоцирует массу финансовых проблем. Окраска волос - можно окрасить волосы, но не стоит кардинально менять цвет. Маникюр, педикюр - обратите внимание на питательные маски для рук. Уход за лицом - напряженный день, лучше отложить любые процедуры и операции. Уход за телом - марокканский массаж восстановит тонус мышц.

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5 сентября 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Стрижка - благоприятный день и очень подходит для классических стрижек. Окраска волос - нейтральный день для окрашивания волос. Маникюр, педикюр - неблагоприятный день для маникюра и педикюра, но масляные ванночки укрепят ногти и восстановят после наращивания. Уход за лицом - особенно хороший эффект будет от маски-пленки и скрабов. Уход за телом - успешным будет массаж для снятия длительных блокад.

Ухоженные ногти. Иллюстрация Google Images

6 сентября 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Стрижка сделает волосы невероятно послушными и крепкими. Окраска волос - решайте сами, красить волосы или нет, результат непредсказуем. Маникюр, педикюр - противопоказаны любые манипуляции с ногтями. Уход за лицом - сегодня займитесь уходом за кожей вокруг глаз. Уход за телом - помогут расслабиться и собраться дыхательные упражнения.

7 сентября 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Стрижка - хорошо если вы решили побаловать себя новой прической, всё получится. Окраска волос - можно и окрасить волосы, но лучше сделайте массаж головы, это улучшит состояние волос. Маникюр, педикюр - обрезав ногти, обрежете финансовое благосостояние. Уход за лицом - благоприятный день для процедур по омоложению кожи. Уход за телом - стоит заняться борьбой с растяжками.

8 сентября 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Козероге. Стрижка - день прекрасно подходит для похода к мастеру. Окраска волос - окрасив волосы, вы не почувствуете недостатка внимания. Маникюр, педикюр - теплые оттенки поспособствуют моральному отдыху. Уход за лицом - попробуйте маску из глины, результат не заставит вас ждать. Уход за телом - увеличьте физическую нагрузку, особенно будет полезна гимнастика для шеи.

9 сентября 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Козероге. Стрижка - позволит выгодно подчеркнуть ваш образ. Окраска волос - подходящий день для элюминирования, цвет будет дольше держаться. Маникюр, педикюр - отличный день для любых процедур. Уход за лицом - идеальный день для компрессов, омолаживающих шею. Уход за телом - после водных процедур почувствуете прилив позитивной энергии.

10 сентября 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Водолее. Стрижка - нейтральное время для стрижки, но удачный день для подбора модной челки. Окраска волос - окрашивание в этот день прекрасно отобразится на внешнем виде волос. Маникюр, педикюр - острые ногти и стилеты к финансовому благополучию. Уход за лицом - именно сегодня подходящее время для мимической зарядки, для других процедур не лучшее время. Уход за телом - можно посетить солярий, загар хорошо закрепится.

11 сентября 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Водолее. Стрижка - день нейтральный, лучше посвятить время лечению волос. Окраска волос - сегодня идеальный день для кардинального изменения цвета волос. Маникюр, педикюр - можно попробовать что-то необычное, чёрный педикюр выдаст бунтарский характер. Уход за лицом - нейтральный день, лучше используйте косметику по минимуму. Уход за телом - прекрасными свойствами обладают масляные обертывания, сегодня благоприятный день для них.

12 сентября 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Водолее. Стрижка - нейтральный день для красоты волос. Окраска волос - после окрашивания самочувствие значительно улучшится. Маникюр, педикюр - отличный день для экспериментов. Уход за лицом - день нейтральный, но не пользуйтесь новой косметикой сегодня. Уход за телом - уделите время коррекции формы рук.

13 сентября 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Стрижка - неблагоприятный день для стрижки. Окраска волос - в этот день лучше воздержаться от химического воздействия на волосы. Маникюр, педикюр - после маникюра пропадёт настроение, педикюр не удастся. Уход за лицом - не стоит проводить чистку лица. Уход за телом - придержите физическую энергию, сегодня возможны травмы.

14 сентября 2019 года, 15-16 лунный день, полная Луна в Рыбах. Стрижка - неудачный день для стрижки, она не получится. Окраска волос - окрашивание плохо скажется на взаимоотношениях с противоположным полом. Маникюр, педикюр - обрезание ногтей поспособствует ухудшению ваших отношений с начальством. Уход за лицом - не стоит использовать маски для лица, они сделают красной и воспаленной кожу. Уход за телом - негативно скажутся на самочувствии любые физические нагрузки.

15 сентября 2019 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Овне. Стрижка - нежелательна, может негативно повлиять на ваше настроение. Окраска волос - неблагоприятный день. Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, это придаст вам уверенности в себе и своих идеях, что положительно скажется на вашей работе и отношениях с людьми. Уход за лицом - можно использовать скраб, пилинг. Уход за телом - удаленные сегодня волосы с тела будут отрастать медленно.

16 сентября 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Овне. Стрижка - результат непредсказуем сегодня, нейтральное время, но идеальный день для питательных масок. Окраска волос - нейтральный день для окрашивания. Маникюр, педикюр - обрезанные в эти дни ногти могут медленно расти, но никаких негативных последствий для здоровья не возникнет. Уход за лицом - рекомендуется аппаратная чистка лица. Уход за телом - в этот день невозможно предугадать последствия от процедур, решайте сами.

Блондинка, иллюстрация AVON

17 сентября 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Овне. Стрижка - после обеда лунный календарь стричься не советует. Окраска волос - не стоит рисковать своей привлекательностью. Маникюр, педикюр - результат вас приятно удивит. Уход за лицом - антивозрастные процедуры дадут хороший результат. Уход за телом - если вы собирались посетить солярий, сделайте это сегодня.

18 сентября 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Стрижка - любые манипуляции с волосами сделают их крепкими и шелковистыми. Окраска волос - футуаж сделает вас неотразимой. Маникюр, педикюр - можно сделать маникюр, но лак практически не будет держаться. Уход за лицом - сегодня смело делайте что угодно, можно даже проколоть уши или язык. Уход за телом - не стоит посещать салон и заниматься домашними процедурами.

19 сентября 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Стрижка - новая стрижка - новая жизнь. Окраска волос - попробуйте окрасить волосы с помощью методики омбре. Маникюр, педикюр - нейтральный день не будет максимального эффекта. Уход за лицом - обратите внимание на питательные средства для кожи вокруг глаз. Уход за телом - откажитесь от всех процедур и лучше провести время в одиночестве.

20 сентября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Стрижка - благоприятный день, результат удивит вас. Окраска волос - окрашивание в цвета, приближенные к вашему натуральному оттенку, привнесет в жизнь гармонию и спокойствие. Маникюр, педикюр - чтобы не возникло проблем с противоположным полом, не трогайте ногти сегодня. Уход за лицом - разрешены любые оздоровительные и омолаживающие процедуры, направленные на поднятие тонуса кожи и на разглаживание морщин. Уход за телом - нейтральный день для ухода за телом, но благоприятное время для активного самосовершенствования и творчества.

20 сентября 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Стрижка - благоприятный день, результат удивит вас. Окраска волос - окрашивание в цвета, приближенные к вашему натуральному оттенку, привнесет в жизнь гармонию и спокойствие. Маникюр, педикюр - чтобы не возникло проблем с противоположным полом, не трогайте ногти сегодня. Уход за лицом - разрешены любые оздоровительные и омолаживающие процедуры, направленные на поднятие тонуса кожи и на разглаживание морщин. Уход за телом - нейтральный день для ухода за телом, но благоприятное время для активного самосовершенствования и творчества.

21 сентября 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Стрижка - в этот день получится привести волосы в порядок. Окраска волос - смена цвета улучшит внешний вид. Маникюр, педикюр - хорошее время для маникюра, но не очень хорошее для педикюра. Уход за лицом - рекомендуется делать все процедуры по глубокой чистке лица. Уход за телом - нейтральный день, физическую активность используйте для самомассажа.

СПА-процедура, иллюстрация Google Images

22 сентября 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Раке. Стрижка - не стоит стричь волосы, они станут ломкими и слабыми. Окраска волос - однозначно не стоит окрашивать волосы. Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к печали и плохому настроению. Уход за лицом - прекрасный день для татуажа и пирсинга. Уход за телом - лучше отдохнуть от процедур и физических нагрузок, чтобы не травмировать себя.

23 сентября 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Стрижка - постригаться сегодня не следует. Луна не в духе. Окраска волос - сегодня стоит отказаться от каких-либо красителей. Маникюр, педикюр - данные процедуры замедлят все биологические процессы в организме. Уход за лицом - подходящий день для травяных компрессов и тоников. Уход за телом - отличными свойствами вашу кожу наделит обертывание из глины.

24 сентября 2019 года, 25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Стрижка, окраска или наращивание волос испортят ваши планы в будущем. Окраска - неблагоприятный день. Маникюр, педикюр - сделайте маникюр и педикюр сегодня, чтобы защититься от врагов и завистников. Уход за лицом - антивозрастные процедуры дадут прекрасный результат. Уход за телом - удаленные сегодня волосы с тела будут отрастать медленно.

25 сентября 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна во Льве. Стрижка превзойдет все ожидания. Окраска волос - в этот день итог будет великолепным. Маникюр, педикюр - прекрасный день, чтобы познакомиться с китайской росписью ногтей. Уход за лицом - подходящее время для чистки пор. Уход за телом - разгрузочный день поможет очистить организм.

26 сентября 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна во Льве. Стрижка - подстригите волосы сегодня, это поможет вам примириться с обидчиками, выяснить мирно отношения с родственниками, друзьями и любимыми. Окраска - не рискуйте своей красотой. Маникюр, педикюр - сегодня можно подстригать ногти на руках и на ногах, правда, на вашу карму это никак не повлияет (ни в хорошую, ни в плохую сторону). Уход за лицом - используйте маски и средства против морщин. Уход за телом - успокаивающие ванночки и маски.

27 сентября 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Деве. Стрижка - подходящий день для стрижек, обрамляющих лицо. Окраска волос - волосы станут крепче и толще. Маникюр, педикюр - делая маникюр, можно позаботиться не только о красоте ногтей, но и о профилактике заболеваний мочеполовой системы. Уход за лицом - любые процедуры приведут к финансовым растратам. Уход за телом - самомассаж поможет взбодриться.

28 сентября 2019 года, 28, 29, 1-й лунный день, новая Луна в Деве. Стрижка получится идеально и поднимет вам настроение. Окраска волос - удачный день для окрашивания, а натуральные оттенки поспособствуют романтическому знакомству. Маникюр, педикюр - очень хороший день для всех процедур с ногтями. Уход за лицом - после сегодняшних процедур есть риск покраснения кожи, рекомендовано воздержаться от них. Уход за телом - йога взбодрит вас.

29 сентября 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка улучшит ваше внутреннее состояние, но волосы будут расти медленнее. Окраска - для того чтобы отвести от себя невзгоды, красимся в светлые тона. Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, и вы избавитесь от головных болей. Уход за лицом - увлажняющие и омолаживающие маски станут настоящим подарком для кожи лица. Уход за телом - загар в солярии даст прекрасный результат.

30 сентября 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Весах. Стрижка - день хорош для смены имиджа. Визит к парикмахеру сегодня может изменить вашу жизнь на 180 градусов. Окраска - не рекомендуется сегодня менять цвет волос. Маникюр, педикюр - стричь ногти в такой день к раскрытию своего скрытого таланта и получению признания в обществе. Уход за лицом - пилинг. Уход за телом - расслабляющий массаж.

А для того чтобы оставаться всегда красивой и привлекательной, используйте действенный обряд наших предков.

Чтобы вернуть молодость коже и подкорректировать часть тела, которая вам не нравится, можно применить так называемую лунную магию. В ночь полнолуния, 14 сентября, необходимо поставить на подоконник емкость с чистой минеральной водой. На следующее утро ее нужно спрятать в темном месте. Этой "лунной водой" можно умываться и смазывать ту часть тела, которая вам не нравится, приговаривая: "Лунный свет наполняет мое тело красотой, мою кожу светом, а мой разум экстазом и наслаждением".

Можно визуализировать действие этой воды – представьте, как все ваши несовершенства уходят, и тело становится красивым.

Для следующего обряда потребуется зеркало и ваше фото в юности. Поместите фото на зеркало вертикально и скажите: "Я призываю прошлое и будущее, чтобы изменить настоящее и определить будущее, для красоты, для молодости, для счастья". Затем, глядя попеременно то в зеркало, то на фото, необходимо представить, как эти два образа объединяются. Ритуал необходимо проводить 10 дней.

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