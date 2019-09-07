9 сентября отмечается Международный день красоты. По случаю праздника хочу поделиться некоторыми секретами и советами о том, как вернуть красоту и молодость.
Издавна наши прабабушки, бабушки и мамы пользовались природными секретами для ухода за собой. Это и специальные отвары трав, и травы для чаепития, ополаскивания из цветов. Но самые смелые использовали женские заговоры.
Я поделюсь с вами такими действенными ритуалами, применяя которые вы надолго сохраните свою красоту и молодость.
Женская красота, иллюстрация
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Итак: для красоты можно заговорить любое косметическое средство и использовать его ежедневно. Уже через 7 дней вы увидите результат на своем лице.
Можно взять любой крем для лица, и перед тем как открыть его, произнести такую формулу: "Шли 12 молодиц, 12 сестер, 12 цариц, 12 красавиц, от каждой красоты - в этом бочонке".
Затем необходимо хорошо очистить кожу лица и нанести на него крем со словами: "Как от первой сестры мне красоту, от второй - люботу, от третьей - волос густой, от четвертой - нежные руки, от пятой - голос звонкий, от шестой - зубки белоснежные, от седьмой - черные ресницы, от восьмой - очи жаркие, от девятой - тонкие брови, от десятой - уста алые, от одиннадцатой - нос востер, а как двенадцатая, пусть буду вся я".
Затем баночку с кремом необходимо закрыть и произнести последнюю формулу: "12 сестриц, все в шатре. Я открываю и красоту набираю".
Для тех, кто хочет иметь стройную фигуру, и тех, кто собрался скинуть лишние килограммы, советую воспользоваться ритуалом с "лунным зеркалом".
Берем зеркало без оправы такого размера: не слишком большое, чтобы оно поместилось на подоконнике, но и не слишком маленькое – чтобы отражение было максимально большим.
В полнолуние необходимо прочитать над зеркалом такую формулу: "Луна, царица неба ночного, ты сильна и величава. Любое начинание тебе по силам. Луна, ты убываешь и прибываешь, но никогда красоты своей не теряешь. Как на убыль ты идешь - становишься стройней и тоньше день ото дня. Как на прибыль ты идешь - красотой наливаешься, волшебством наполняешься. Заряжаешь ты силой своей магической зеркало мое. Смотрюсь я в зеркало лунное - стройность и изящество на себя лунным светом навожу. Я стройнею день ото дня как Луна, обретаю фигуру стройную, тонкую, изящную. Наливаюсь я вместе с Луной красотой, кожа моя упругостью да светом лунным волшебным наполняется. Смотрят на меня все - глаз отвести не могут от изящности моей волшебной сказочной. Величавая Луна меня волшебным светом озаряет, стройностью, изяществом фигуру мою наделяет, упругостью и красотой кожу мою наполняет. Пока Луне на небе сиять - стройности и красоты мне не потерять. Да будет так".
Зеркало необходимо держать там, где от него может отражаться луна, например, на балконе или подоконнике. Этот заговор следует читать на убывающей и на растущей луне. Смотреться в него необходимо дважды в день – сразу после подъема и непосредственно перед отходом ко сну. Нежелательно, чтобы в зеркало смотрелся кто-то еще, особенно женщины.
А этот заговор поможет избавиться от морщин и улучшить цвет лица. Ставим на ночь стакан с водой рядом с фото, где вы себе очень нравитесь, кладете туда любое золотое украшение - предварительно его необходимо хорошенько помыть.
Избавиться от морщин и улучшить цвет лица поможет простой заговор
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Утром начитываем на воду такой текст: "С постели мягкой к чистому озерку, с родительского благословения почерпну я водички в небесном колодце. Та водичка дороже перстней золотых, милей палат каменных, кубков серебряных. А вода та - красота. Я умою в ней белое лицо и буду казаться молодым молодцам, старым старикам, пожилым мужикам, дряхлым старушкам, молодым девицам, пожилым вдовицам краше солнца красного, месяца ясного, луча утреннего. Казалась бы моя красота всем и всякому во всякий раз, во всякую минуту и всякий день, пала бы она им на сердце и на глаза. Аминь".
Потом украшение достаем и носим в течение 21 дня, а водой умываемся (лицо, шея, область декольте). Вытираться не следует – вода должна высохнуть на коже естественным путем.
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