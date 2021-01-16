Джамала, Олена Кравець, Монро та інші: відомі візажистки розкрили подробиці роботи з зірками

Як працювати з українськими знаменитостями та що робити, аби в будь-якій ситуації мати вигляд на всі 100, достеменно знають відомі б'юті-експертки Ната Нісс і Аня Безвугляк.

Чому одні з найдорожчих візажисток країни готові працювати безкоштовно, ким надихаються для своїх шедеврів і що є в особистій косметичці професійної візажистки – читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

Ната Нісс та Анна Безвугляк поділилися секретами своєї професії

Анна Безвугляк зараз працює візажисткою Jerry Heil. Б'юті-експертка розповіла, який макіяж подобається співачці найбільше.

Анна Безвугляк робить макіяж Jerry Heil. Instagram Jerry Heil

"Кольорові стрілки 100%! Іноді здається, що ми вже перепробували всі кольори веселки, але завжди знаходимо щось новеньке. Стандартний макіяж Jerry Heil – це червоні стрілки та блискітки-веснянки", – зазначила майстриня.

Jerry Heil шаленіє від червоних стрілок. Instagram Jerry Heil

До постійної співпраці з виконавицею "Охрана, отмєна" Анна робила макіяж Даші Коломієць, Олександрі Шульгіній, MamaRika, Владу Дарвіну та іншим представникам українського шоу-бізнесу під час роботи на TV-проєктах.

А в портфоліо Нати Нісс – робота з Джамалою, Василісою Фроловою, Валентиною Хамайко, Оленою Кравець і безліччю відомих українських блогерів. Та одним із найбільш пам'ятних став макіяж для травесті-діви Монро.

"Монро – приголомшлива багатогранна особистість, для якої точно немає бар'єрів ні в житті, ні тим паче в макіяжі. Ми створювали яскравий, але все ж жіночний образ. Також вона велика любителька креативу, що не дивно для її персони. Любить різні форми, соковиті кольори й сміливі образи. Обожнюю!", – захоплюється Ната.

Монро віддає перевагу яскравому макіяжу. segodnya.ua

А Ані Безвугляк найбільше запам'яталася саме зачіска Jerry Heil для кліпу "Бомба-Ракета".

"Це довга коса, яку було складно сплести, її доводилося кілька разів за зйомки одягати-знімати, вона сама по собі дуже важка, так що Jerry можна було тільки поспівчувати", – розговорилася Анна.

Jerry Heil постала з незвичайною косою в кліпі Instagram Jerry Heil

Цікаво, що зіркові візажистки не проти попрацювати безкоштовно і просто заради інтересу. Так, Ната Нісс сказала, що робить це постійно, протягом восьми років практики.

"Якщо збирається крута команда з ідеєю, яка заряджає, я перша в черзі попрацювати безкоштовно (посміхається). Бо часом така робота дає набагато більше, ніж гроші: азарт, натхнення, розвиток – це багато чого варте. Точно впевнена, що творчим людям потрібні такі "вилазки", вони розширюють горизонти", – підтвердила б'юті-експертка.

Візажистка додала, що найбільш знакові образи, які вона створювала, були для близьких людей: образи нареченої для найкращих подруг, фотосесії вагітності, макіяж і зачіски для її мами у важливі дні.

Ната Нісс обожнює створювати образ нареченої. Instagram Нати Нісс

А ось Анна зізналася, що перші 1,5 роки не доїдала, але завжди з радістю бігла купити нові тіні, щоб нафарбувати моделей для портфоліо безкоштовно. Зараз вона іноді збирається з друзями, щоб творити красу для душі.

Конфлікти через мейк, який не сподобався, трапляються навіть у зіркових візажистів.

Візажистка розповіла про конфлікт через макіяж для мами випускниці Instagram Анни Безвугляк.

"Ми всі люди й сприйняття буває дуже різним. Найсмішніша така для мене ситуація була, коли я фарбувала маму випускниці, і вона попросила кінчики брів намалювати вертикально вниз. Я спочатку не зовсім зрозуміла завдання і зробила просто гарненькі брови, але потрібно було саме вертикально і ні на градус у бік (сміється)", – згадує Анна Безвугляк.

За весь час роботи у Нати Нісс був всього один конфлікт, який, на щастя, вдалося вирішити мирно. За її словами, майстру необов'язково доводити свою правоту: важливо, щоб дівчина пішла задоволена, щаслива та окрилена, адже саме для цього й існує професія б'юті-експерта.

Ната Нісс вважає, що майстру необов'язково доводити свою правоту Instagram Нати Нісс

Обидві дівчини назвали своїм учителем Ханга Ваннго (візажист Джуліанни Мур, Сінді Кроуфорд, Емілі Ратаковськи й інших американських зірок. – Ред). Роботами саме цього голлівудського візажиста найчастіше Аня й Ната надихаються для створення своїх шедеврів. Водночас Ната Нісс назвала також багатьох талановитих майстрів СНД, які наснажують її і близькі духом.

"Роман Пономарьов, Ольга Томіна, Наталія Шик мені цікаві також як особистості, їхній шлях до успіху, до стилю. Такі історії дуже надихають і дають чарівний копняк розвиватися до подібного рівня", – зазначила зіркова візажистка.

Зіркові візажистки надихаються роботами не лише б'юті-експертів Голлівуду Instagram Анни Безвугляк.

Як виявилося, наводити красу довгими годинами на роботі зовсім не відбиває бажання фарбуватися самим візажисткам. Ната стверджує, що саме завдяки пристрасті робити макіяж і зачіски для себе, вона вирішила взятися до цього професійно.

"Макіяж завжди підіймає настрій, це такий маленький ранковий ритуал любові до себе. Вийти без косметики звичайно ж можу, приймаю себе будь-якою. Але позаяк макіяж – це частина мене, вважаю за краще бути цілісною", – усміхнулася професіоналка.

Ната любить робити макіяж для себе Instagram Нати Нісс

Аня зі свого боку розповіла, що робить макіяж собі тільки для блогу. В її повсякденну косметичку входить консилер, туш, гель для брів і хайлайтер. Крім того, Безвугляк назвала свої топ-3 найнеобхідніших предмети у косметичці. Ними виявилися пензлики для макіяжу, гарний догляд для підготовки шкіри та... краплі для очей.

Анна робить макіяж собі найчастіше тільки для блогу Instagram Анни Безвугляк.

Ната Нісс додала, що найголовніші предмети – це хороший консилер, правильного кольору хайлайтер і кольоровий гель для брів.

"За допомогою тільки цих трьох текстур вже можна добре освіжити обличчя. Особливо консилер – вважаю це золотим засобом в макіяжі, і готова поставити пам'ятник людині, яка його винайшла", – сміється Ната.

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