Джамала, Олена Кравець, Монро та інші: відомі візажистки розкрили подробиці роботи з зірками

Як працювати з українськими знаменитостями та що робити, аби в будь-якій ситуації мати вигляд на всі 100, достеменно знають відомі б'юті-експертки Ната Нісс і Аня Безвугляк.

Чому одні з найдорожчих візажисток країни готові працювати безкоштовно, ким надихаються для своїх шедеврів і що є в особистій косметичці професійної візажистки – читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

Анна Безвугляк зараз працює візажисткою Jerry Heil. Б'юті-експертка розповіла, який макіяж подобається співачці найбільше.

"Кольорові стрілки 100%! Іноді здається, що ми вже перепробували всі кольори веселки, але завжди знаходимо щось новеньке. Стандартний макіяж Jerry Heil – це червоні стрілки та блискітки-веснянки", – зазначила майстриня.

До постійної співпраці з виконавицею "Охрана, отмєна" Анна робила макіяж Даші Коломієць, Олександрі Шульгіній, MamaRika, Владу Дарвіну та іншим представникам українського шоу-бізнесу під час роботи на TV-проєктах.

А в портфоліо Нати Нісс – робота з Джамалою, Василісою Фроловою, Валентиною Хамайко, Оленою Кравець і безліччю відомих українських блогерів. Та одним із найбільш пам'ятних став макіяж для травесті-діви Монро.

"Монро – приголомшлива багатогранна особистість, для якої точно немає бар'єрів ні в житті, ні тим паче в макіяжі. Ми створювали яскравий, але все ж жіночний образ. Також вона велика любителька креативу, що не дивно для її персони. Любить різні форми, соковиті кольори й сміливі образи. Обожнюю!", – захоплюється Ната.

А Ані Безвугляк найбільше запам'яталася саме зачіска Jerry Heil для кліпу "Бомба-Ракета".

"Це довга коса, яку було складно сплести, її доводилося кілька разів за зйомки одягати-знімати, вона сама по собі дуже важка, так що Jerry можна було тільки поспівчувати", – розговорилася Анна.

Цікаво, що зіркові візажистки не проти попрацювати безкоштовно і просто заради інтересу. Так, Ната Нісс сказала, що робить це постійно, протягом восьми років практики.

"Якщо збирається крута команда з ідеєю, яка заряджає, я перша в черзі попрацювати безкоштовно (посміхається). Бо часом така робота дає набагато більше, ніж гроші: азарт, натхнення, розвиток – це багато чого варте. Точно впевнена, що творчим людям потрібні такі "вилазки", вони розширюють горизонти", – підтвердила б'юті-експертка.

Візажистка додала, що найбільш знакові образи, які вона створювала, були для близьких людей: образи нареченої для найкращих подруг, фотосесії вагітності, макіяж і зачіски для її мами у важливі дні.

А ось Анна зізналася, що перші 1,5 роки не доїдала, але завжди з радістю бігла купити нові тіні, щоб нафарбувати моделей для портфоліо безкоштовно. Зараз вона іноді збирається з друзями, щоб творити красу для душі.

Конфлікти через мейк, який не сподобався, трапляються навіть у зіркових візажистів.

"Ми всі люди й сприйняття буває дуже різним. Найсмішніша така для мене ситуація була, коли я фарбувала маму випускниці, і вона попросила кінчики брів намалювати вертикально вниз. Я спочатку не зовсім зрозуміла завдання і зробила просто гарненькі брови, але потрібно було саме вертикально і ні на градус у бік (сміється)", – згадує Анна Безвугляк.

За весь час роботи у Нати Нісс був всього один конфлікт, який, на щастя, вдалося вирішити мирно. За її словами, майстру необов'язково доводити свою правоту: важливо, щоб дівчина пішла задоволена, щаслива та окрилена, адже саме для цього й існує професія б'юті-експерта.

Обидві дівчини назвали своїм учителем Ханга Ваннго (візажист Джуліанни Мур, Сінді Кроуфорд, Емілі Ратаковськи й інших американських зірок. – Ред). Роботами саме цього голлівудського візажиста найчастіше Аня й Ната надихаються для створення своїх шедеврів. Водночас Ната Нісс назвала також багатьох талановитих майстрів СНД, які наснажують її і близькі духом.

"Роман Пономарьов, Ольга Томіна, Наталія Шик мені цікаві також як особистості, їхній шлях до успіху, до стилю. Такі історії дуже надихають і дають чарівний копняк розвиватися до подібного рівня", – зазначила зіркова візажистка.

Як виявилося, наводити красу довгими годинами на роботі зовсім не відбиває бажання фарбуватися самим візажисткам. Ната стверджує, що саме завдяки пристрасті робити макіяж і зачіски для себе, вона вирішила взятися до цього професійно.

"Макіяж завжди підіймає настрій, це такий маленький ранковий ритуал любові до себе. Вийти без косметики звичайно ж можу, приймаю себе будь-якою. Але позаяк макіяж – це частина мене, вважаю за краще бути цілісною", – усміхнулася професіоналка.

Аня зі свого боку розповіла, що робить макіяж собі тільки для блогу. В її повсякденну косметичку входить консилер, туш, гель для брів і хайлайтер. Крім того, Безвугляк назвала свої топ-3 найнеобхідніших предмети у косметичці. Ними виявилися пензлики для макіяжу, гарний догляд для підготовки шкіри та... краплі для очей.

Ната Нісс додала, що найголовніші предмети – це хороший консилер, правильного кольору хайлайтер і кольоровий гель для брів.

"За допомогою тільки цих трьох текстур вже можна добре освіжити обличчя. Особливо консилер – вважаю це золотим засобом в макіяжі, і готова поставити пам'ятник людині, яка його винайшла", – сміється Ната.

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