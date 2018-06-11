"Двійник" Кім Кардашьян похвалилася соковитим тілом в стильному бікіні

Популярна пишногруда модель Демі Роуз, яку також називають британської "Кім Кардашьян", порадувала своїх шанувальників спокусливим знімком.

Так, молода секс-бомба показала фанатам знімок, на якому зображені в рідному лише бікіні. Спокуслива фото опубліковано в її Instagram-акаунті.

Демі сфотографувалася в стильному темно-сірому купальнику, який грамотно підкреслює її апетитні форми.

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby) 8 Чер 2018 у 3:38 PDT

За короткий час відверте фото зібрало майже 300 тисяч лайків, а також сотні коментарів від шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна модель категорії plus-size Демі Роуз продемонструвала на камеру свої пишні форми, опублікувавши знімок в сміливому вбранні.