"Двійник" Кім Кардашьян блиснула пишними грудьми в леопардовому боді

Відома пишнотіла модель Демі Роуз, яку також називають британським двійником Кім Кардашьян, показала фанатам апетитні груди, які ледь прикриті леопардовим боді.

23-річна Демі сфотографувалася в спокусливому образі на широкому ліжку. Вона надягнула боді з "зухвалим" принтом, яке оголює пишні форми брюнетки. Пікантний знімок опублікований в її Instagram -аккаунте.

Роуз взяла участь у відвертій фотосесії, автором якої є глянцевий фотограф Денні Десантос. Зйомка відбулася на Ібіці (Іспанія).

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby) 31 Май 2018 у 1:28 PDT

Зазначимо, за добу сексуальне фото Демі Роуз зібрало близько 300 тисяч лайків від небайдужих шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо п'є з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.