"Дуже сексуальна": Тіна Кароль захопила мережу спокусливим фото

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пристрасним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона спокусливо позувала сидячи на підлозі в червоній сукні. Свій образ Кароль доповнила напівпрозорими туфлями чорного кольору.

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль в червоній спокусливій сукні Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Тигриця — ти змусила мене закохатися", "Жінка-вогонь. Викликайте пожежних, зараз все тут загоряться", "Така сексуальна. Боже, я дар мови втратила, чесне слово", "Як красиво", "Богиня моєї Греції", — прокоментували люди.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль розбурхала шанувальників знімком, на якому позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте.

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