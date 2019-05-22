"Дуже сексуальна": Тіна Кароль захопила мережу спокусливим фото

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пристрасним знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона спокусливо позувала сидячи на підлозі в червоній сукні. Свій образ Кароль доповнила напівпрозорими туфлями чорного кольору.
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль в червоній спокусливій сукні
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
"Тигриця — ти змусила мене закохатися", "Жінка-вогонь. Викликайте пожежних, зараз все тут загоряться", "Така сексуальна. Боже, я дар мови втратила, чесне слово", "Як красиво", "Богиня моєї Греції", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Тіна Кароль засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Чуттєва Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль сексуально позує
Фото з Instagram
Тіна Кароль засвітила груди
Фото з Instagram
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль в напівпрозорому платті
Фото з Instagram
Тіна Кароль пронизливо дивиться в камеру
Фото з Instagram
Тіна Кароль прикрила груди рукою
Фото з Instagram
Тіна Кароль сексуально позує
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль розбурхала шанувальників знімком, на якому позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте.
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