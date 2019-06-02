"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк вразила мережу пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному купальнику, який підкреслив її пишні груди. В руках Нікітюк тримала свій сніданок.

"Одеський сніданок. Прям смачно", — написала ведуча.

Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

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Леся Нікітюк в сексуальному купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк гола у ванній Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч з величезним букетом квітів.

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