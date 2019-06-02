ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

637Читати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк вразила мережу пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному купальнику, який підкреслив її пишні груди. В руках Нікітюк тримала свій сніданок.

"Одеський сніданок. Прям смачно", — написала ведуча.

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк

Фото з Instagram

Новини
"Не подобається гола дружина": Тодоренко викликала гнів Топалова відвертим фото

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото
"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото
"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото
"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото
"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото
"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк засвітила груди

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк гола у ванній

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк в пікантному вбранні

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк в сексуальному купальнику

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Леся Нікітюк гола у ванній

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч з величезним букетом квітів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки