"Дуже сексуальна": Леся Нікітюк завела мережу пляжним фото

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк вразила мережу пікантним знімком.
Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному купальнику, який підкреслив її пишні груди. В руках Нікітюк тримала свій сніданок.
"Одеський сніданок. Прям смачно", — написала ведуча.
Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Леся Нікітюк засвітила груди
Фото з Instagram
Леся Нікітюк гола у ванній
Фото з Instagram
Леся Нікітюк в пікантному вбранні
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк в сексуальному купальнику
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк гола у ванній
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч з величезним букетом квітів.
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