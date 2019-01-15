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''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні

2.4тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася із шанувальниками пікантним знімком із відпочинку.

Так, фото вона опублікувала в особистих Instagram-сторіз. На ньому вона позувала в блакитному купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди. Також кадр вона зробила на фоні величезної надувної качки.

''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Також Дорофєєва опублікувала ще один знімок із відпочинку. Шанувальники зірки в коментарях до публікації зазначили, що вона виглядає чудово.

''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Шикарна", "Красивішими за тебе будуть тільки твої діти", "Дуже красива", "Така худенька", "Та ти суцільний секс", — прокоментували люди.

''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні
''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні
''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні
''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні
''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні
''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні
''Дуже сексуальна'': Дорофєєва блиснула грудьми в яскравому бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потрапила у лікарню під час відпустки, яку проводила в Дубаї (ОАЕ) разом із чоловіком Володимиром Дантесом.

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Особа
Надія Дорофєєва
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