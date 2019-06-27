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"Дуже сексуальна": Астаф'єва захопила мережу оголеним фото

1.2тЧитати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка й актриса Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників новими відвертими фото. Так, вона позувала оголеною прикрившись білою тканиною.

Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фоловери артистки зазначили, що вона прекрасно виглядає і залишили десятки позитивних коментарів під фото.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Tv.ua

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"Дуже красиво і ніжно", "Дарино, ви дуже сексуальна дівчина", "Яка ж красива", "Чарівна", "Ви прекрасна", "Ікона сучасної краси", "Скільки ніжності", – пишуть у мережі.

"Дуже сексуальна": Астаф'єва захопила мережу оголеним фото
"Дуже сексуальна": Астаф'єва захопила мережу оголеним фото
"Дуже сексуальна": Астаф'єва захопила мережу оголеним фото
"Дуже сексуальна": Астаф'єва захопила мережу оголеним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Астаф'єва брала участь у фотосесії в образі ворони, викликавши захоплення у шанувальників. Результатами роботи вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, розбурхавши фанатів гарячими знімками та відео зі зйомок.

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Особа
Даша Астаф'єва
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