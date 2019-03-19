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/Краса

"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів

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Українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася результатами роботи над фігурою після народження первістка, розповівши, що скинула 18 кілограм зайвої ваги.

Вона знялася в рекламній кампанії італійського виробника білизни і пляжного одягу Calzedonia і опублікувала відповідний знімок у своєму Instagram.

"Зняли неймовірно красиву кампанію купальників! Я скинула 18 кг, чим дуже пишаюся! Чи готові ви до літа? Як там справи зі здоровим способом життя (ЗСЖ) і правильним харчуванням (ПХ)", – поцікавилася Тодоренко у своїх фоловерів.

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Шанувальники похвалили телеведучу за наполегливу працю, а також здивувалися, яким чином їй вдалося скинути 18 кг. Багато хто також помітив, що після народження дитини Тодоренко стала виглядати краще.

"Якраз сьогодні повз мене проходили дві дівчини, які обговорювали, як круто виглядає Тодоренко після пологів", "Як вам це вдалося зробити? Молодець", "Яка ти молодець", "Регіна, ну які 18 кг?! Хіба було стільки? Після пологів ні сліду набору ваги. і, найголовніше, як", "Мені здається, ви тільки погарнішали після вагітності", " Жінка після пологів стає ще красивішою! Справа не в кг. Краса в очах", – написали захоплені шанувальники.

"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів
"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів
"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів
"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів
"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів
"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів

Instagram @ reginatodorenko

"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів

Instagram @ reginatodorenko

"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів

Instagram @ reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
Теги
Фітнесдиеташоу-бизнеспологи
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