"Дуже пишаюся": Тодоренко похвалилася ідеальною фігурою після пологів

Українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася результатами роботи над фігурою після народження первістка, розповівши, що скинула 18 кілограм зайвої ваги.

Вона знялася в рекламній кампанії італійського виробника білизни і пляжного одягу Calzedonia і опублікувала відповідний знімок у своєму Instagram.

"Зняли неймовірно красиву кампанію купальників! Я скинула 18 кг, чим дуже пишаюся! Чи готові ви до літа? Як там справи зі здоровим способом життя (ЗСЖ) і правильним харчуванням (ПХ)", – поцікавилася Тодоренко у своїх фоловерів.

Шанувальники похвалили телеведучу за наполегливу працю, а також здивувалися, яким чином їй вдалося скинути 18 кг. Багато хто також помітив, що після народження дитини Тодоренко стала виглядати краще.

"Якраз сьогодні повз мене проходили дві дівчини, які обговорювали, як круто виглядає Тодоренко після пологів", "Як вам це вдалося зробити? Молодець", "Яка ти молодець", "Регіна, ну які 18 кг?! Хіба було стільки? Після пологів ні сліду набору ваги. і, найголовніше, як", "Мені здається, ви тільки погарнішали після вагітності", " Жінка після пологів стає ще красивішою! Справа не в кг. Краса в очах", – написали захоплені шанувальники.

Instagram @ reginatodorenko

Instagram @ reginatodorenko

Instagram @ reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 роки від співака Влада Топалова.

Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.

Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що підкосив робочий графік.

В результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо й далі працюватиме в такому темпі.

Пізніше Тодоренко поділилася секретом, як приводила себе в форму після пологів.

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