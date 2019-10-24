"Дуже ніжна!" Внучка Ротару підкорила мережу стрункою фігурою

Внучка відомої співачки і народної артистки України Софії Ротару, модель і починаюча співачка Софія Євдокименко порадувала шанувальників новим знімком.

Зокрема, вона продемонструвала новий інтер'єр і струнку фігуру в total white look. Відповідний кадр дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Середовище білих", – підписала внучка Ротару, озвучивши тим самим свій образ і обстановку навколо.

Шанувальники прийшли в захват від нової фотографії дівчини, зазначивши, що виглядає вона просто чудово.

Соня Євдокименко в total white instagram / iamsofiaeve

"Все таке біле, гарно", "Так ніжно, шалено красиво", "Таке миле фото", "Біла локація, світлі думки", "Дуже ніжний образ", "Ти виглядаєш просто супер", "Шикарне фото, чудово виглядаєш", – написали шанувальники.

Соня Євдокименко instagram / iamsofiaeve

Внучка Ротару Євдокименко в розкішному образі instagram / iamsofiaeve

Соня Євдокименко в чоботях-панчохах instagram / iamsofiaeve

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше внучка Ротару здивувала шанувальників тим, що пішла стопами бабусі. Зокрема, дівчина випустила англомовну пісню Lonely Walkers, вразивши фоловерів.

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