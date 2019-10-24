"Дуже ніжна!" Внучка Ротару підкорила мережу стрункою фігурою

Внучка відомої співачки і народної артистки України Софії Ротару, модель і починаюча співачка Софія Євдокименко порадувала шанувальників новим знімком.
Зокрема, вона продемонструвала новий інтер'єр і струнку фігуру в total white look. Відповідний кадр дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Середовище білих", – підписала внучка Ротару, озвучивши тим самим свій образ і обстановку навколо.
Шанувальники прийшли в захват від нової фотографії дівчини, зазначивши, що виглядає вона просто чудово.
Соня Євдокименко в total white
instagram / iamsofiaeve
"Все таке біле, гарно", "Так ніжно, шалено красиво", "Таке миле фото", "Біла локація, світлі думки", "Дуже ніжний образ", "Ти виглядаєш просто супер", "Шикарне фото, чудово виглядаєш", – написали шанувальники.
Соня Євдокименко
instagram / iamsofiaeve
Внучка Ротару Євдокименко в розкішному образі
instagram / iamsofiaeve
Соня Євдокименко в чоботях-панчохах
instagram / iamsofiaeve
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше внучка Ротару здивувала шанувальників тим, що пішла стопами бабусі. Зокрема, дівчина випустила англомовну пісню Lonely Walkers, вразивши фоловерів.
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