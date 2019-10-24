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24 жовтня • оновлено в 22:43
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"Дуже ніжна!" Внучка Ротару підкорила мережу стрункою фігурою

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Внучка відомої співачки і народної артистки України Софії Ротару, модель і починаюча співачка Софія Євдокименко порадувала шанувальників новим знімком.

Зокрема, вона продемонструвала новий інтер'єр і струнку фігуру в total white look. Відповідний кадр дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Середовище білих", – підписала внучка Ротару, озвучивши тим самим свій образ і обстановку навколо.

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Шанувальники прийшли в захват від нової фотографії дівчини, зазначивши, що виглядає вона просто чудово.

Соня Євдокименко в total white

Соня Євдокименко в total white

instagram / iamsofiaeve

"Все таке біле, гарно", "Так ніжно, шалено красиво", "Таке миле фото", "Біла локація, світлі думки", "Дуже ніжний образ", "Ти виглядаєш просто супер", "Шикарне фото, чудово виглядаєш", – написали шанувальники.

"Дуже ніжна!" Внучка Ротару підкорила мережу стрункою фігурою
"Дуже ніжна!" Внучка Ротару підкорила мережу стрункою фігурою
"Дуже ніжна!" Внучка Ротару підкорила мережу стрункою фігурою
Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

instagram / iamsofiaeve

Внучка Ротару Євдокименко в розкішному образі

Внучка Ротару Євдокименко в розкішному образі

instagram / iamsofiaeve

Соня Євдокименко в чоботях-панчохах

Соня Євдокименко в чоботях-панчохах

instagram / iamsofiaeve

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше внучка Ротару здивувала шанувальників тим, що пішла стопами бабусі. Зокрема, дівчина випустила англомовну пісню Lonely Walkers, вразивши фоловерів.

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Особи
Соня Євдокименко Софія Ротару
Теги
Краса диета фотографии фотосессія шоу-бизнес
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