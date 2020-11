Дух Нового року: 10 легендарних новорічних пісень всіх часів та народів

Новий рік 2021 вже близько, зовсім скоро буде сяюча вогнями ялинка, бенгальські вогні і найголовніше, – музика! Тому що яке ж свято без улюблених новорічних пісень?

OBOZREVATEL зібрав 10 найпопулярніших новорічних композицій різних часів і країн.

ABBA – Happy New Year

Ця пісня увійшла до альбому Super Truper в листопаді 1980 року. Майже одразу композиція стала хітом, фанатів навіть не збентежив сумний зміст пісні. Навіть перша назва – "Татко, не напивайся на Різдво". В одному з куплетів співається наступне:

"Нехай вистачить нам волі втілити наші мрії, Якщо ж ні – то можемо лягати вмирати"

Але тим не менш, пісня стала справжнім хітом Нового року.

Ансамбль "Пламя" - Сніг кружляє

"Сніг кружляє" – ще один хіт новорічних канікул. Вперше ця пісня прозвучала в 1982 році, коли вийшов дебютний альбом групи "Час пік" і одразу здобула популярність. Ця композиція грала у кожному "Блакитному вогнику" 1980-х!

Френк Сінатра – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Ця композиція – справжній шлягер всіх часів і народів. Написана у спекотний червневий день 1945 року, вона призначалася для Вона Монро та його оркестру. Саме в цій інтерпретації пісня завоювала першу популярність, але на весь світ її прославив саме Френк Сінатра.

George Michael і Wham! – Last Christmas

Цю пісню в 1984 році записав британський поп-дует Wham!, а композицію написав знаменитий Джордж Майкл. Вже в перше Різдво пісня стала хітом, а згодом було складено багато каверів та реміксів.

ВІА "Добрі молодці" – Пісня про сніжинку

Фільм "Чародії" 1982 року подарував телеглядачам безліч пісень, які "пішли в народ". Однією з них стала "Пісня про сніжинку", яку в картині співала дівчинка Ніна (у виконанні Ольги Рождественської). З тих часів пісня стала справжнім символом свята.

Jingle Bells

Ця пісня – справжній гімн Різдва та зимових свят, була складена ще в 1857 році, але спочатку була присвячена Дню Подяки. Однак, вона стала популярна саме як різдвяна, навіть незважаючи на те, що в пісні немає жодного слова про Різдво – там співається про те, як прекрасно з коханою жінкою їхати на санях під дзвін дзвіночків.

We Wish You a Merry Christmas

Українські колядки ми ще зі школи знаємо на зубок. А ось британська пісенька We Wish You a Merry Christmas є однією з найстаріших колядок в світі! Придумана вона була ще в 16-му столітті, співали її в церквах та на вулиці, сповіщаючи про настання Святвечора.

Мерайя Кері – All I Want for Christmas Is You

Мерайя Кері записала цей трек спеціально для свого різдвяного альбому. Пісня стала хітом, а ще один виток популярності отримала після виходу фільму "Реальна любов", де пісня стала лейтмотивом.

Кожен, чиє дитинство припало на 2000-ні, пам'ятає хіт "Дискотеки Аварії" та слова про "п'яного Діда Мороза", який просить "налити йому більше вина". Пісня й досі популярна – її люблять мільони людей.

Ще в 1960-х пісню "Зима" у виконанні Едуарда Хіля крутили по радіо та телебаченню кожен Новий рік, тому композиція досі є символом Нового року і викликає ностальгію. Ну а для молодших читачів зауважимо, що Едуард Хіль – саме той герой музичного мема "Trololo".