Красиво і стримано: дружина Зеленського з'явилася у стильному образі на виставці проти гендерного насильства

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася у стильному і стриманому образі на відкритті виставки "16 днів проти гендерного насильства", яка відбулася у Києві.

Так, вона була вдягнена у чорні вузькі штани і светр із високим горлом. Свій образ Зеленська доповнила довгим піджаком у дрібну чорну клітинку і туфлями на низькому ходу. З аксесуарів перша леді обрала дрібні сережки, а також символічну стрічку. Відповідні фото були опубліковані виданням "РБК-Україна".

Олені Зеленської чіпляють символічну стрічку на вбрання Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Олена Зеленська на виставці Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Олена Зеленська вразила стильним образом Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Також додамо, що волосся Олени було заплетене у колосок із випущеними біля скронь пасмами, а макіяж зроблено легкий – з тонкими стрілками та натурального відтінку губами.

Олена Зеленська на виставці Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Олена Зеленська в новому образі Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Олена Зеленська на виставці Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Олена Зеленська у новому образі Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, у якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить донька президента США Іванка Трамп.

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