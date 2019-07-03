Дружина Ступки вразила шанувальників еротичними фото

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогер і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу відвертими знімками.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, на яких позує за пультом у білизні та прозорій накидці.

В описі вона похвалилася творчими успіхами. Зокрема, телеведуча розповіла, що тепер у неї є директор. Вона пожартувала, що на ТБ і радіо "веде і принижує", дає майстер-класи з харчування, а ще грає DJ-sets. Крім того, зірка знімається в рекламі.

Логунова за діджейським пультом instagram.com/polinalogunova

Шанувальники були в захваті від пікантного образу Логунової, яка еротично блиснула пружними сідницями на камеру.

"Відмінне вбрання для твого DJ сета на презентації яхт", "Поліно, Ви справжня Дівчина 21 століття", "Це круто! Ви велика молодець, мотиватор і приклад", "Яка!", "Дуже гаряче", – написали фанати.

Логунова в білизні instagram.com/polinalogunova

Поліна Логунова instagram.com/polinalogunova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дружина Ступки викликала захват шанувальників знімком, на якому позувала голою у ванній і поливала своє тіло з душу.

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