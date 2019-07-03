Дружина Ступки вразила шанувальників еротичними фото

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогер і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу відвертими знімками.
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, на яких позує за пультом у білизні та прозорій накидці.
В описі вона похвалилася творчими успіхами. Зокрема, телеведуча розповіла, що тепер у неї є директор. Вона пожартувала, що на ТБ і радіо "веде і принижує", дає майстер-класи з харчування, а ще грає DJ-sets. Крім того, зірка знімається в рекламі.
Логунова за діджейським пультом
instagram.com/polinalogunova
Шанувальники були в захваті від пікантного образу Логунової, яка еротично блиснула пружними сідницями на камеру.
"Відмінне вбрання для твого DJ сета на презентації яхт", "Поліно, Ви справжня Дівчина 21 століття", "Це круто! Ви велика молодець, мотиватор і приклад", "Яка!", "Дуже гаряче", – написали фанати.
Логунова в білизні
instagram.com/polinalogunova
Все так змінюється і рухається вперед))) НОВИНИ! Нині у мене з'явився директор! Його звати Андрій! У всьому питань до нього - 0935507580 @andrewsikorskiy Що я роблю? - ТВ, радіо - веду, принижую 🤣 жартую - даю Майстер класи по харчуванню формату @runfromfat, приклад Logunova.com.ua - працюю з волоссям і проводжу навчання по темі стилю і колористика - профільний бренд CHI - веду відкриття, закриття, весілля, ДР ТА ІНШЕ. - граю DJ-sets - знімаюся в рекламі, але в який саме? Працюю з тими брендами, перед якими можна зняти капелюх, дурниць не штовхаємо! Дальше більше! Спасибі моїй зростаючої команді! 🥳
Поліна Логунова
instagram.com/polinalogunova
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дружина Ступки викликала захват шанувальників знімком, на якому позувала голою у ванній і поливала своє тіло з душу.
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