Дружина Ступки повністю оголилася на камеру

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова знялася в оголеній фотосесії.

Відповідним знімком, зробленим Fashion-фотографом Оксаною Шевчук, вона поділилася в своєму Instagram.

"Не переживай. Переживеш", – підписала Логунова під фотографією, на якій позує зовсім голою, а на обличчя вітром здуває волосся.

Знімок вийшов дуже чуттєвим і естетичним, на що звернули увагу шанувальники зірки. У мережі одразу ж похвалили Логунову. "Неймовірна", "Фото нереальне", – написали шанувальники.

Поліна Логунова і Дмитро Ступка Instagram @ polinalogunova

Як повідомляв OBOZREVATEL, Логунова часто радує шанувальників стильними знімками. У січні вона показала фото з роздягальні, продемонструвавши підтягнуту фігуру в боді.

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