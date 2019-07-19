"Дражниш нас!" Тіна Кароль поділилася з фанатами еротичним знімком

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль поділилася з шанувальниками еротичним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в прозорій сукні, під якою, очевидно, немає білизни.

Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Вони засипали зірку компліментами.

Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль ефектно оголила спину Фото з Instagram

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Тіна Кароль Фото з Instagram

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискучу сукню з дуже глибоким декольте.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!