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"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

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Епатажна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через новий вульгарний знімок.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала в басейні у відвертому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

"Наступні 10 днів у мене немає концертів і через годину літак понесе мене на Лазурне узбережжя, де я планую займатися тим, що зображене на цьому фото", — написала Сєдокова.

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"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Анни і написали, щоб "вона перестала виставляти на показ д*пу".

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова в сексуальній білизні

Фото з Instagram

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова продемонструвала голу "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому пишні груди.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анна Сєдокова
Місце
Україна
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