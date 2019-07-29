"Д*пу прикрий!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Епатажна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через новий вульгарний знімок.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала в басейні у відвертому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

Анна Сєдокова Фото з Instagram

"Наступні 10 днів у мене немає концертів і через годину літак понесе мене на Лазурне узбережжя, де я планую займатися тим, що зображене на цьому фото", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Анни і написали, щоб "вона перестала виставляти на показ д*пу".

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Анна Сєдокова в сексуальній білизні Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала голу "п'яту точку" Фото з Instagram

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому пишні груди.

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