"Д*па велика": Камінська показала фото в несподіваній позі

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала незвичайне фото з відпочинку. На ньому вона в купальнику стояла на руках притулившись до стіни.
Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Слава Камінська
instagram.com/babaslavka
"Мама, роби зарядку, у тебе д*па велика", - підписала знімок співачка.
Зазначимо, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським співачка почала часто публікувати відверті фото.
instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим. Зараз зірки разом відпочивають на Балі.
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