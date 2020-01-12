"Д*па велика": Камінська показала фото в несподіваній позі

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала незвичайне фото з відпочинку. На ньому вона в купальнику стояла на руках притулившись до стіни.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Слава Камінська instagram.com/babaslavka

"Мама, роби зарядку, у тебе д*па велика", - підписала знімок співачка.

Зазначимо, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським співачка почала часто публікувати відверті фото.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим. Зараз зірки разом відпочивають на Балі.

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