"Досконалість!" Напівгола Астаф'єва розбурхала мережу пікантними знімками

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася в еротичній фотосесії на даху багатоповерхівки.

Результатами роботи вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, розбурхавши шанувальників гарячими знімками та відео зі зйомок.

"Першими побачили грозу та дощ. Двадцять п'ятий поверх", – підписала Астаф'єва під однією з фотографій.

Даша Астаф'єва на даху висотки Instagram @ da_astafieva

Варто відзначити, що робота проводилася в чорно-білих тонах. Зірка позувала в спідній білизні і чорних пір'ях, через що створювалося враження, ніби Астаф'єва перетворилася на чорного ангела або птицю. Вона гнучко звивалася перед камерами, демонструючи відмінну фізичну підготовку.

Даша Астаф'єва в образі ворони Instagram @ da_astafieva

"Дашенька, Ти вище всіх міст світу! Ти досконалість", "Як круто! Емоції зашкалюють", "Дуже круто, часи Бетмена, Чикаго", "Образ "ворони" прикольний", "Ой, як страшно. Боюся висоти", "Сильно", "Дивитися навіть страшно, а там перебувати – капець", – захопилися шанувальники.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, пір'я є частим атрибутом у фотосесіях Астаф'євої. На початку травня вона позувала в спідній білизні, прикривши тіло "крилом".

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