"Досконалість!" Напівгола Астаф'єва розбурхала мережу пікантними знімками

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася в еротичній фотосесії на даху багатоповерхівки.
Результатами роботи вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, розбурхавши шанувальників гарячими знімками та відео зі зйомок.
"Першими побачили грозу та дощ. Двадцять п'ятий поверх", – підписала Астаф'єва під однією з фотографій.
Даша Астаф'єва на даху висотки
Instagram @ da_astafieva
Варто відзначити, що робота проводилася в чорно-білих тонах. Зірка позувала в спідній білизні і чорних пір'ях, через що створювалося враження, ніби Астаф'єва перетворилася на чорного ангела або птицю. Вона гнучко звивалася перед камерами, демонструючи відмінну фізичну підготовку.
Даша Астаф'єва в образі ворони
Instagram @ da_astafieva
"Дашенька, Ти вище всіх міст світу! Ти досконалість", "Як круто! Емоції зашкалюють", "Дуже круто, часи Бетмена, Чикаго", "Образ "ворони" прикольний", "Ой, як страшно. Боюся висоти", "Сильно", "Дивитися навіть страшно, а там перебувати – капець", – захопилися шанувальники.
Реакція шанувальників на відверту фотосесію Астаф'євої
скріншот
У мережі оцінили образ "ворони"
скріншот - інстаграм Астаф'євої
Фани оцінили сміливість Астаф'євої
Instagram / скріншот
Астаф'єву назвали чудовою
коментар до посту Астаф'євої
Астаф'євій сказали, що вона вище міст
реакція до фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, пір'я є частим атрибутом у фотосесіях Астаф'євої. На початку травня вона позувала в спідній білизні, прикривши тіло "крилом".
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