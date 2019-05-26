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/Краса

"Досконалість!" Напівгола Астаф'єва розбурхала мережу пікантними знімками

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Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася в еротичній фотосесії на даху багатоповерхівки.

Результатами роботи вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, розбурхавши шанувальників гарячими знімками та відео зі зйомок.

"Першими побачили грозу та дощ. Двадцять п'ятий поверх", – підписала Астаф'єва під однією з фотографій.

Даша Астаф'єва на даху висотки

Даша Астаф'єва на даху висотки

Instagram @ da_astafieva

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Варто відзначити, що робота проводилася в чорно-білих тонах. Зірка позувала в спідній білизні і чорних пір'ях, через що створювалося враження, ніби Астаф'єва перетворилася на чорного ангела або птицю. Вона гнучко звивалася перед камерами, демонструючи відмінну фізичну підготовку.

Даша Астаф'єва в образі ворони

Даша Астаф'єва в образі ворони

Instagram @ da_astafieva

"Дашенька, Ти вище всіх міст світу! Ти досконалість", "Як круто! Емоції зашкалюють", "Дуже круто, часи Бетмена, Чикаго", "Образ "ворони" прикольний", "Ой, як страшно. Боюся висоти", "Сильно", "Дивитися навіть страшно, а там перебувати – капець", – захопилися шанувальники.

Реакція шанувальників на відверту фотосесію Астаф'євої

Реакція шанувальників на відверту фотосесію Астаф'євої

скріншот

У мережі оцінили образ "ворони"

У мережі оцінили образ "ворони"

скріншот - інстаграм Астаф'євої

Фани оцінили сміливість Астаф'євої

Фани оцінили сміливість Астаф'євої

Instagram / скріншот

Астаф'єву назвали чудовою

Астаф'єву назвали чудовою

коментар до посту Астаф'євої

Астаф'євій сказали, що вона вище міст

Астаф'євій сказали, що вона вище міст

реакція до фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, пір'я є частим атрибутом у фотосесіях Астаф'євої. На початку травня вона позувала в спідній білизні, прикривши тіло "крилом".

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
фотосессіяшоу-бизнес
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