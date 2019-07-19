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Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

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Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику червоного кольору, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

"Жодного разу не купалася в цьому році. Хоч в купальнику побуду", написала Надя.

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва позує в білизні

Фото з Instagram

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва засвітила груди

Фото з Instagram

Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва здивувала шанувальників раптовою зміною іміджу. Вона позувала в комбінезоні, але увагу привертав макіяж.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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Надюха, разденься уже полностью на конец
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