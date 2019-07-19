Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику червоного кольору, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

"Жодного разу не купалася в цьому році. Хоч в купальнику побуду", — написала Надя.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

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Надя Дорофєєва позує в білизні Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Надя Дорофєєва засвітила груди Фото з Instagram

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва здивувала шанувальників раптовою зміною іміджу. Вона позувала в комбінезоні, але увагу привертав макіяж.

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