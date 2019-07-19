Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику червоного кольору, продемонструвавши підтягнуту фігуру.
"Жодного разу не купалася в цьому році. Хоч в купальнику побуду", — написала Надя.
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва позує в білизні
Фото з Instagram
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва засвітила груди
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва здивувала шанувальників раптовою зміною іміджу. Вона позувала в комбінезоні, але увагу привертав макіяж.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!