Допоможуть виглядати молодше: названо топ-4 модних помади

Помада може додати віку, якщо ви невдало підібрали відтінок і текстуру. Але якщо користуватися правильним кольором, то можна побачити моментальний ефект – миттєве омолодження і зміну у вашій зовнішності.
Про те, як же правильно підібрати помаду – розповів "Рамблер".
Фото: pixabay.com
Приглушений рожевий
З віком колір шкіри обличчя у багатьох жінок стає менш свіжим. Змінити ситуацію допоможе рожева помада. Важливо, щоб вона була натуральною і не дуже яскравою.
Фото: moddam.ru
Персиковий
Якщо у вас "теплий" колір шкіри, то вам підійде помада персикового кольору. Вона миттєво омолодить ваше обличчя.
Фото: gortenzija.com
Нюд з кораловою ноткою
Даний відтінок додасть вашій шкірі свіжість і також омолодить обличчя.
Фото: zhurnal-lady.com
Червоний
Винні та червоні відтінки помади відмінно підходять для жінок у віці від 50 років. Яскрава палітра несе в собі впевненість, силу, молодість. Зазначається, що текстура помади повинна бути кремовою.
Фото: strana-sovetov.com
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