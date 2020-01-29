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29 січня • оновлено в 11:24
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Допоможуть виглядати молодше: названо топ-4 модних помади

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Помада може додати віку, якщо ви невдало підібрали відтінок і текстуру. Але якщо користуватися правильним кольором, то можна побачити моментальний ефект – миттєве омолодження і зміну у вашій зовнішності.

Про те, як же правильно підібрати помаду – розповів "Рамблер".

Допоможуть виглядати молодше: названо топ-4 модних помади

Фото: pixabay.com

Приглушений рожевий

З віком колір шкіри обличчя у багатьох жінок стає менш свіжим. Змінити ситуацію допоможе рожева помада. Важливо, щоб вона була натуральною і не дуже яскравою.

Допоможуть виглядати молодше: названо топ-4 модних помади

Фото: moddam.ru

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Персиковий

Якщо у вас "теплий" колір шкіри, то вам підійде помада персикового кольору. Вона миттєво омолодить ваше обличчя.

Допоможуть виглядати молодше: названо топ-4 модних помади

Фото: gortenzija.com

Нюд з кораловою ноткою

Даний відтінок додасть вашій шкірі свіжість і також омолодить обличчя.

Допоможуть виглядати молодше: названо топ-4 модних помади

Фото: zhurnal-lady.com

Червоний

Винні та червоні відтінки помади відмінно підходять для жінок у віці від 50 років. Яскрава палітра несе в собі впевненість, силу, молодість. Зазначається, що текстура помади повинна бути кремовою.

Допоможуть виглядати молодше: названо топ-4 модних помади

Фото: strana-sovetov.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вісім чашок трав'яного чаю в день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму. Подробиці читайте тут.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Краса
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