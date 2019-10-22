Донька Сінді Кроуфорд сексуально оголилася на камеру: гарячі фото

Донька легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, 18-річна Кайя Гербер потішила шанувальників оголеними знімками.

Так, на фото, які дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала напроти дзеркала. Зазначимо, що інтимні частини тіла Гербер прикрила руками.

Кайя Гербер Фото з Instagram

Кайя Гербер оголилася на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Кайя Гербер Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони зізналися, що кадри вийшли еротичними, але не вульгарними.

"Ти дуже спокуслива, але не вульгарна. Сама ніжність", "Чудова", "Гаряча", "Так чуттєво. Ти така гарна", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайя Гербер стала "Моделлю року" на British Fashion Awards 2018.

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