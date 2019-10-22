Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 11:30
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Донька Сінді Кроуфорд сексуально оголилася на камеру: гарячі фото

1.9т Читати матеріал російською

Донька легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, 18-річна Кайя Гербер потішила шанувальників оголеними знімками.

Так, на фото, які дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала напроти дзеркала. Зазначимо, що інтимні частини тіла Гербер прикрила руками.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото з Instagram

Кайя Гербер оголилася на камеру

Кайя Гербер оголилася на камеру

Фото з Instagram

Спокуслива Кайя Гербер

Спокуслива Кайя Гербер

Фото з Instagram

Новини
Показала все: Ратаковскі підловили у пікантній позі майже голою

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони зізналися, що кадри вийшли еротичними, але не вульгарними.

"Ти дуже спокуслива, але не вульгарна. Сама ніжність", "Чудова", "Гаряча", "Так чуттєво. Ти така гарна", — написали люди.

Донька Сінді Кроуфорд сексуально оголилася на камеру: гарячі фото
Донька Сінді Кроуфорд сексуально оголилася на камеру: гарячі фото
Донька Сінді Кроуфорд сексуально оголилася на камеру: гарячі фото
Донька Сінді Кроуфорд сексуально оголилася на камеру: гарячі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайя Гербер стала "Моделлю року" на British Fashion Awards 2018.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Сінді Кроуфорд Кайя Гербер
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
тема присутствия сисек или их отсутствия не раскрыта))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупость передается по наследству. Любой Кацaп тому свидетельство!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, это типа Синди Кроуфорд тупая? Она успешная женщина, о которой вы, Полиграф Полиграфыч, не знаете ничего. Вам ли судить-с?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel