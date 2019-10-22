Донька Сінді Кроуфорд сексуально оголилася на камеру: гарячі фото

Донька легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, 18-річна Кайя Гербер потішила шанувальників оголеними знімками.
Так, на фото, які дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала напроти дзеркала. Зазначимо, що інтимні частини тіла Гербер прикрила руками.
Кайя Гербер
Фото з Instagram
Кайя Гербер оголилася на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Кайя Гербер
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони зізналися, що кадри вийшли еротичними, але не вульгарними.
"Ти дуже спокуслива, але не вульгарна. Сама ніжність", "Чудова", "Гаряча", "Так чуттєво. Ти така гарна", — написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайя Гербер стала "Моделлю року" на British Fashion Awards 2018.
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