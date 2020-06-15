Домашній манікюр гель-лаком може бути небезпечним для здоров'я: думка експерта

Домашній манікюр гель-лаком може бути небезпечним

Домашні набори для манікюру можуть бути небезпечними, оскільки гелі з таких наборів містять потенційні подразники, здатні спровокувати алергію.

Про це розповіла експерт та майстер манікюру Маріан Ньюман виданню Daily Mail.

Так, за словами експерта, гелі, що продаються в наборах для домашнього манікюру, в основному містять метакрилатні мономери, які ніколи не повинні торкатися шкіри.

Домашні набори для манікюру можуть нашкодити здоров'ю

"Якщо шкіра постійно піддається такому впливу, у неї може розвинутися алергія, яка може призвести до появи неприємної висипу в будь-якому місці на тілі, або ваші нігті можуть ослабнути", – каже Ньюман.

Спеціаліст пояснює, що гель-лак має містити низький рівень мономерів, а УФ-лампа має бути досить потужною, щоб ретельно його висушити. В іншому випадку ризик контактної алергії залишається високим.

"Ціна онлайн-комплектів для домашнього манікюру робить цю якість неможливою", – каже Маріан Ньюман та рекомендує користуватися послугами кваліфікованих фахівців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений головний тренд у манікюрі на літо 2020.