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Донька Крутого засвітила сідниці в крихітному купальнику: пікантні знімки

199.1т Читати матеріал російською

Донька знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила сідниці на відвертому знімку.

33-річна Вікторія Крута опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram, показавши, як відпочиває у Туреччині.

TVNET

TVNET

Ігона Крутий із Вікторією

"Найчудовіші види в Туреччині", – написала вона під знімком, який викликав ажіотаж у мережі.

Вікторія Крута блиснула сідницями

Вікторія Крута блиснула сідницями

instagram / victoriakrut

Шанувальники захопилися видом турецького пляжу, і не тільки ним. "Краса", "Нереально", "Все прекрасно на цьому фото", – прокоментували вони.

Вікторія Крута на пляжі

Вікторія Крута на пляжі

instagram / victoriakrut

Вікторія на шезлонгу

Вікторія на шезлонгу

instagram / victoriakrut

Вікторія Крута – вид ззаду

Вікторія Крута – вид ззаду

instagram / victoriakrut

Вікторія Крута в злитому купальнику

Вікторія Крута в злитому купальнику

instagram / victoriakrut

Вікторія Крута на відпочинку

Вікторія Крута на відпочинку

instagram / victoriakrut

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Ігоря Крутого засвітила величезні груди на відвертих знімках, збентеживши шанувальників.

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Особи
Ігор Крутий Вікторія Крута
Місце
Туреччина
Тег
шоу-бизнес
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Когда мозгов нет,выставляют жо....
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