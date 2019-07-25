Донька Крутого засвітила сідниці в крихітному купальнику: пікантні знімки

Донька знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила сідниці на відвертому знімку.
33-річна Вікторія Крута опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram, показавши, як відпочиває у Туреччині.
TVNET
Ігона Крутий із Вікторією
"Найчудовіші види в Туреччині", – написала вона під знімком, який викликав ажіотаж у мережі.
Вікторія Крута блиснула сідницями
instagram / victoriakrut
Шанувальники захопилися видом турецького пляжу, і не тільки ним. "Краса", "Нереально", "Все прекрасно на цьому фото", – прокоментували вони.
Вікторія Крута на пляжі
instagram / victoriakrut
Вікторія на шезлонгу
instagram / victoriakrut
Вікторія Крута – вид ззаду
instagram / victoriakrut
Вікторія Крута в злитому купальнику
instagram / victoriakrut
Вікторія Крута на відпочинку
instagram / victoriakrut
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Ігоря Крутого засвітила величезні груди на відвертих знімках, збентеживши шанувальників.
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