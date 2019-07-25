Донька Крутого засвітила сідниці в крихітному купальнику: пікантні знімки

Донька знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила сідниці на відвертому знімку.

33-річна Вікторія Крута опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram, показавши, як відпочиває у Туреччині.

TVNET Ігона Крутий із Вікторією

"Найчудовіші види в Туреччині", – написала вона під знімком, який викликав ажіотаж у мережі.

Вікторія Крута блиснула сідницями instagram / victoriakrut

Шанувальники захопилися видом турецького пляжу, і не тільки ним. "Краса", "Нереально", "Все прекрасно на цьому фото", – прокоментували вони.

Вікторія Крута на пляжі instagram / victoriakrut

Вікторія на шезлонгу instagram / victoriakrut

Вікторія Крута – вид ззаду instagram / victoriakrut

Вікторія Крута в злитому купальнику instagram / victoriakrut

Вікторія Крута на відпочинку instagram / victoriakrut

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Ігоря Крутого засвітила величезні груди на відвертих знімках, збентеживши шанувальників.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!