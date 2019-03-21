"Доброго дня, я блогерка!" Нахабне прохання російської феміністки підірвало мережу флешмобом

Російська феміністка і блогерка Белла Рапопорт звернулася до відомого бренду Lush із проханням надати безкоштовну косметику для відео в сторіс, але нарвалася на відмову.

Як повідомляє Еsquire, пізніше вона обізвала відповідь представників компанії хамською, а через цю історії в мережі з'явився флешмоб.

"Доброго дня. Я блогерка. Я б хотіла отримати якийсь набір і розповісти про нього в сторіс", – написала вона представникам компанії.

колаж

Однак у Lush відповіли відмовою: "Белло, привіт! Дякую за ваше звернення. На жаль, нам не цікаво". Пізніше Рапопорт заявила, що "бренди підтримують фемінізм, але тільки якщо у цього фемінізму десятки тисяч підписників". Причому на питання фоловерів, де було "хамство" у відповіді Lush, блогерка ухильно відповіла, що всі мають право скаржитися.

"Усі мають право скаржитися на те, що їм захочеться, бачити грубість там, де їм здалося, переживати у тому обсязі, в якому це потрібно", – заявила вона.

Бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьєва пообіцяла, що компанія пізніше відреагує на скандал. За її словами, Рапопорт, яка закрила свій аккаунт, можна тільки поспівчувати.

"Поки ми просто спостерігаємо за ситуацією і дивуємося, яка у людей багата фантазія, як вони один за одним складають ці повідомлення. Зараз на них дивимося і намагаємося індивідуально реагувати. Пишуть нам безпосередньо, там просто величезний потік. Наша відповідь Рапопорт була досить стандартною. Нам дійсно пишуть дуже багато. Як правило, коли людина хоче про себе розповісти, вона дає трохи більш розгорнуту інформацію", – пояснила вона.

У мережі історія Рапопорт викликала несподіваний ажіотаж. Користувачі почали використовувати формулювання по відношенню до Apple, "Сбербанку" та Coca Cola.

"Доброго дня, Сбербанк! Я блогерок. Я б хотів отримати якийсь набір банкнот і розповісти про це в сторіс", "Доброго дня, Apple! Я блогер. Я хотів би отримати від вас Macbook Pro, iPhone XR 512 GB, Apple Watch Series 4, Airpods і нікому про це не розповідати", "Доброго дня, я Нурсултан Назарбаєв. Я б хотів отримати ще один президентський термін і розповісти про нього в сторіс", – написали в мережі.

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