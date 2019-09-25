До та після пластики: Кардаш'ян приголомшила шанувальників старим фото

Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян викликала здивування у шанувальників, показавши архівне фото.
Зокрема, зірка продемонструвала в Instagram, як виглядала до пластичних операцій та інших процедур, які коригують обличчя.
На старому фото Кім представлена під час автомобільної подорожі у США, дівчина мило усміхається на камеру. На руці у юної Кардаш'ян висять браслети, а сама дівчина виглядає абсолютно невимушеною.
18-річна Кім Кардаш'ян до пластичних операцій
instagram./kimkardashian
"Просте життя... Мені тут 18 років. Ми тоді разом із Хлої вирушили на машині до Арізони", – підписала вона під знімком.
Порівняння: Кардаш'ян до і після пластики
У коментарях шанувальники умилилися цим кадром, зазначивши, що юна Кардаш'ян виглядає дуже мило. На думку деяких користувачів, тоді її зовнішність була цікавішою, ніж після втручання пластичних хірургів.
Кім Кардаш'ян у наші дні
instagram./kimkardashian
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кардаш'ян та її сестру Кендалл Дженнер висміяли відвідувачі церемонії вручення премії "Еммі" за фальшиву заяву про те, що в їхньому сімейному шоу все відбувається насправді.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.