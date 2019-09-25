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27 вересня • оновлено в 19:56
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До та після пластики: Кардаш'ян приголомшила шанувальників старим фото

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Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян викликала здивування у шанувальників, показавши архівне фото.

Зокрема, зірка продемонструвала в Instagram, як виглядала до пластичних операцій та інших процедур, які коригують обличчя.

На старому фото Кім представлена під час автомобільної подорожі у США, дівчина мило усміхається на камеру. На руці у юної Кардаш'ян висять браслети, а сама дівчина виглядає абсолютно невимушеною.

18-річна Кім Кардаш'ян до пластичних операцій

18-річна Кім Кардаш'ян до пластичних операцій

instagram./kimkardashian

Новини
Сексуальна модель-"копія" Кардаш'ян блиснула величезними грудьми в крихітному купальнику

"Просте життя... Мені тут 18 років. Ми тоді разом із Хлої вирушили на машині до Арізони", – підписала вона під знімком.

Порівняння: Кардаш'ян до і після пластики

Порівняння: Кардаш'ян до і після пластики

У коментарях шанувальники умилилися цим кадром, зазначивши, що юна Кардаш'ян виглядає дуже мило. На думку деяких користувачів, тоді її зовнішність була цікавішою, ніж після втручання пластичних хірургів.

До та після пластики: Кардаш'ян приголомшила шанувальників старим фото
До та після пластики: Кардаш'ян приголомшила шанувальників старим фото
До та після пластики: Кардаш'ян приголомшила шанувальників старим фото

Кім Кардаш'ян у наші дні

Кім Кардаш'ян у наші дні

instagram./kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кардаш'ян та її сестру Кендалл Дженнер висміяли відвідувачі церемонії вручення премії "Еммі" за фальшиву заяву про те, що в їхньому сімейному шоу все відбувається насправді.

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Особа
Кім Кардаш'ян
Теги
Краса пластична хірургія шоу-бизнес фотографии
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