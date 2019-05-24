"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Популярна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова обурила мережу черговим оголеним фото.
Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала топлес у джинсових штанах. Груди Сєдокова прикрила руками.
"Ідеальні джинси, як ідеальний чоловік. Ти впізнаєш його одразу", — написала співачка.
Анна Сєдокова
Фото з Instagram
Анна Сєдокова топлес
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Сєдокової. Вони написали, що фото, яке виклала зірка, занадто вульгарне.
"Скоро вона в порно буде зніматися, здається, вже готується", "Як завжди вульгарщина", "Дивитися гидко", "Вам не соромно за такі фото?" — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Анна Сєдокова продемонструвала пишні груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова оголена в ліжку
Фото з Instagram
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Гаряча Анна Сєдокова
Фото з Instagram
Анна Сєдокова в купальнику
Фото з Instagram
Анна Сєдокова без білизни
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!