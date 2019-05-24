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"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

15.9тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова обурила мережу черговим оголеним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала топлес у джинсових штанах. Груди Сєдокова прикрила руками.

"Ідеальні джинси, як ідеальний чоловік. Ти впізнаєш його одразу", — написала співачка.

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова топлес

Фото з Instagram

Новини
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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Сєдокової. Вони написали, що фото, яке виклала зірка, занадто вульгарне.

"Скоро вона в порно буде зніматися, здається, вже готується", "Як завжди вульгарщина", "Дивитися гидко", "Вам не соромно за такі фото?" — прокоментували люди.

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото
"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото
"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото
"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото
"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова продемонструвала пишні груди

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова в сексуальній білизні

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова засвітила груди

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова оголена в ліжку

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Гаряча Анна Сєдокова

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова в купальнику

Фото з Instagram

"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Анна Сєдокова без білизни

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Анна Сєдокова
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Валевич Борис
Валевич Борис
у старушки трое детей - нужен срочно обеспеченный сожитель, тело быстро стареет вот и пустилась во все тяжкие
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