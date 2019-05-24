"Дивитися гидко!" Сєдокова розлютила мережу оголеним фото

Популярна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова обурила мережу черговим оголеним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала топлес у джинсових штанах. Груди Сєдокова прикрила руками.

"Ідеальні джинси, як ідеальний чоловік. Ти впізнаєш його одразу", — написала співачка.

Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова топлес Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Сєдокової. Вони написали, що фото, яке виклала зірка, занадто вульгарне.

"Скоро вона в порно буде зніматися, здається, вже готується", "Як завжди вульгарщина", "Дивитися гидко", "Вам не соромно за такі фото?" — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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