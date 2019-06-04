"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому червоному купальнику, який відмінно підкреслив її струнку фігуру.

"Київ. Літо. Зйомка", — написала зірка.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Надя Дорофєєва в ліжку Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва підкорила своїх фанатів у мережі спокусливим знімком, на якому продемонструвала оголену "п'яту точку". Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, де сфотографувалася у відвертому купальнику.

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