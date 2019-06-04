"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому червоному купальнику, який відмінно підкреслив її струнку фігуру.
"Київ. Літо. Зйомка", — написала зірка.
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва в ліжку
Фото з Instagram
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва підкорила своїх фанатів у мережі спокусливим знімком, на якому продемонструвала оголену "п'яту точку". Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, де сфотографувалася у відвертому купальнику.
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