ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

279Читати матеріал російською

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому червоному купальнику, який відмінно підкреслив її струнку фігуру.

"Київ. Літо. Зйомка", — написала зірка.

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Новини
"Яка сексуальна": Чехова вразила мережу пікантними фото в бікіні

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото
"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото
"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото
"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото
"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото
"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото
"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Надя Дорофєєва в ліжку

Фото з Instagram

"Дівчинка — вогонь!" Дорофєєва захопила мережу пікантним фото

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва підкорила своїх фанатів у мережі спокусливим знімком, на якому продемонструвала оголену "п'яту точку". Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, де сфотографувалася у відвертому купальнику.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки