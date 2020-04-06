Дівчині довелося видалити частину носа і губ через алергію на сонце. Фото

29-річна Карін де Соуза з Форталеза в Бразилії змушена кожні дві години наносити сонцезахисний крем через сильну алергію. Через хворобу їй довелося видалити частину носа і губу.

Крім того, кожен раз, коли її шкіра піддається впливу ультрафіолетових променів, вона ризикує захворіти на рак шкіри, пише Daily Mail.

facebook.com/danielpanissonfotografias

У Карін було 130 хірургічних процедур по видаленню ушкоджень, викликаних сонцем. При цьому вона залишається позитивною і насолоджується життям.

"Будь щасливою, посміхнися, тому що життя трапляється тільки один раз", - сказала вона.

facebook.com/danielpanissonfotografias

facebook.com/danielpanissonfotografias

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