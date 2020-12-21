Дівчина в TikTok показала, як завити волосся за допомогою батареї. Відео
У мережі показали незвичайний спосіб завивки для довгого волосся. Для цього пропонується використовувати батарею.
Як пише видання Dazed, відповідний тренд з'явився серед дівчат в Італії. Відео лайфхаку вони діляться в TikTok.
Зокрема, користувачка kekka.mngcs з Неаполя опублікувала в своєму акаунті ролик, у якому показує, як вона завиває волосся, намотуючи локон на батарею.
Для початку дівчина взяла невелике пасмо волосся і на кілька секунд намотала його на трубу батареї, потім відпустила і продемонструвала отриману завивку.
Відео дівчини стало вірусним і набрало більше 1 мільйона переглядів. Слідом за нею схожі ролики стали записувати й інші. Так, зокрема, користувачка elisamontorio розмістила своє, яке стало ще популярнішим, набравши більше 15 мільйонів переглядів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачка TikTok показала, як порізати торт без ножа і поділити його порівну між гостями. Відео, яке вона опублікувала в своєму акаунті, набрало більше 1,6 мільйона переглядів.