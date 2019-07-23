Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

У Фінляндії студентка Айріс Хайккінен на два роки відмовилася від шампуню і кондиціонера для волосся і поділилася несподіваним результатом.

Дівчина є послідовницею популярного у б'юті-блогерів руху, учасники якого вважають, що волосся здатне самоочищатися за рахунок природних масел. Про це повідомляє Daily Mail.

dailymail.co.uk

З вересня 2017 року Хайккінен миє волосся виключно водою і тільки раз в декілька місяців додає краплю кокосового масла.

"Раніше я мила голову кожні пару днів, і вона була надто чистою. В результаті шкіра голови пересихала і свербіла. Але коли я перестала користуватися шампунем, свербіж пішов. На самому початку був момент, коли моє волосся виглядало жирними, але варто було трохи потерпіти, і воно прийшли в норму", - поділилася дівчина.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2019 році тенденції в світі модного фарбування волосся, обертаються навколо простих, класичних трендів. Стилісти знову і знову повертаються до простих відтінків волосся, які дивують своєю глибиною і креативом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал