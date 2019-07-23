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Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

1.1т Читати матеріал російською

У Фінляндії студентка Айріс Хайккінен на два роки відмовилася від шампуню і кондиціонера для волосся і поділилася несподіваним результатом.

Дівчина є послідовницею популярного у б'юті-блогерів руху, учасники якого вважають, що волосся здатне самоочищатися за рахунок природних масел. Про це повідомляє Daily Mail.

Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

dailymail.co.uk

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З вересня 2017 року Хайккінен миє волосся виключно водою і тільки раз в декілька місяців додає краплю кокосового масла.

"Раніше я мила голову кожні пару днів, і вона була надто чистою. В результаті шкіра голови пересихала і свербіла. Але коли я перестала користуватися шампунем, свербіж пішов. На самому початку був момент, коли моє волосся виглядало жирними, але варто було трохи потерпіти, і воно прийшли в норму", - поділилася дівчина.

Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

dailymail.co.uk

Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

dailymail.co.uk

Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

dailymail.co.uk

Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

dailymail.co.uk

Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

dailymail.co.uk

Дівчина 2 роки не мила голову шампунем: як вона виглядає зараз

dailymail.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2019 році тенденції в світі модного фарбування волосся, обертаються навколо простих, класичних трендів. Стилісти знову і знову повертаються до простих відтінків волосся, які дивують своєю глибиною і креативом.

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Фінляндія
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