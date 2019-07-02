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"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

1.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику в мережі через новий вульгарний знімок.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

"Що це я все в одязі і в одязі. Сором-то який", — написала Сєдокова.

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова у відвертому купальнику

Фото: instagram/annasedokova

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото
"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото
"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото
"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото
"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото
"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова засвітила груди

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова повністю оголилася

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова в сексуальній білизні

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова засвітила "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Спокуслива Анна Сєдокова

Фото: instagram/annasedokova

"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Анна Сєдокова засвітила "п'яту точку"

Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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Особа
Анна Сєдокова
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