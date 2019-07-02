"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику в мережі через новий вульгарний знімок.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.
"Що це я все в одязі і в одязі. Сором-то який", — написала Сєдокова.
Анна Сєдокова
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова у відвертому купальнику
Фото: instagram/annasedokova
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Анна Сєдокова засвітила груди
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова повністю оголилася
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова в сексуальній білизні
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова засвітила "п'яту точку"
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/annasedokova
Спокуслива Анна Сєдокова
Фото: instagram/annasedokova
Анна Сєдокова засвітила "п'яту точку"
Фото: instagram/annasedokova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.
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