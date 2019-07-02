"Дістала ця порнуха!" Сєдокова розлютила мережу вульгарним фото

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику в мережі через новий вульгарний знімок.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

"Що це я все в одязі і в одязі. Сором-то який", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова у відвертому купальнику Фото: instagram/annasedokova

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Анна Сєдокова засвітила груди Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова повністю оголилася Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова в сексуальній білизні Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова засвітила "п'яту точку" Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото: instagram/annasedokova

Спокуслива Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

Анна Сєдокова засвітила "п'яту точку" Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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