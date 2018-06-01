День народження Мерилін Монро: гарячі фото легендарної зірки

1 червня 1926 року народилася культова знаменитість, актриса, модель, співачка і легендарний секс-символ 50-х Мерилін Монро.

Норма Джин Мортенсон (справжнє ім'я Мерилін Монро - Ред.) народилася в Лос-Анджелесі, США. За роки своєї блискучої кар'єри Мерилін стала одним з найбільш культових образів американського кінематографа і всієї світової культури. OBOZREVATEL пропонує добірку гарячих фото красуні, яка до сих пір залишається в пам'яті мільйонів людей.

Знаменита Мерилін Монро була улюбленицею публіки з усього світу. Вона знялася в більш, ніж двох десятках картин, які принесли в прокаті понад 200 млн доларів. Цікаво, що будучи однією з найбільш затребуваних актрис 1950-х років, вона, в той же час, одночасно належала до числа найменш оплачуваних зірок Голлівуду.

Мерилін Монро в юності Thequestion.ru

Особисте життя Мерилін було дуже насиченим: серед її коханих були топові актори, співаки, політики та інші зірки зі світовим ім'ям: американський президент Джон Кеннеді, мільярдер Говард Хьюз, головний бейсболіст Америки Джо Ді Маджо, драматург Артур Міллер, співак Ів Монтан і інші.

Мерилін Монро Posters.cz

Мерилін Монро Baau.clan

Мерилін Монро Phototopic.ru

Найпопулярнішою і найбільш рейтинговою картиною, в якій знялася Монро, стала музична комедія "У джазі тільки дівчата". Також на історію світового кінематографу вплинули стрічки, де Мерилін грала головні ролі: "Джентльмени обирають блондинок", "Як вийти заміж за мільйонера", "Принц і танцівниця", " Давай займемося любов'ю" та багато інших.

Мерилін Монро Posters.cz

Мерилін Монро Celebritieslab

Мерилін Монро Celebritieslab

У п'ятницю, 1 червня, зірці могло б виповнитися 92 роки, але, на жаль, її життя трагічно обірвалося. Історія смерті Мерилін Монро досі оповита таємницями. В останні роки життя психологічний стан актриси був вкрай нестабільним у зв'язку з проблемами в особистому житті і кар'єрними труднощами. 5 серпня 1962 року Монро знайшли мертвою у власному будинку, смерть наступила через передозування барбітуратів, офіційна версія смерті - самогубство.

Мерилін Монро НА.com

Мерилін Монро НА.com

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Мерилін Монро Celebritieslab

Мерилін Монро НА.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2017 аукціонний будинок Heritage Auctions в Нью-Йорку виставив на продаж рідкісні фотографії оголеної легендарної актриси Мерилін Монро.