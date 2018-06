День народження Анджеліни Джолі: найсексуальніші фото легендарної актриси

У понеділок, 4 червня, свій день народження відзначає легендарна голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

Джолі виповнюється 43 роки. На сьогодні вона - одна з найзатребуваніших у світі актрис, а також відома як кінорежисер і сценарист, успішна фотомодель та Посол доброї волі ООН. Крім цього, Анджеліна вважається іконою стилю і, за деякими даними, найкрасивішою жінкою планети.

OBOZREVATEL пропонує добірку гарячих фото голлівудської актриси, а також її коротку біографію.

Кар'єра Джолі почалася в кінці 80-х, тоді 14-річну Анджеліну запросили працювати моделлю на показах одягу, переважно у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні. Крім того, вона з'явилася в декількох музичних відеокліпах, зокрема у Ленні Кравіца (відео "Stand By My Woman", 1991), Rolling Stones ("Anybody Seen My Baby", 1997) та Meat Loaf (відео "Rock'n'Roll Dreams Come Through", 1994). У 16 років вона активно почала грати у театрі.

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 3 Чер 2018 о 10:43 PDT

Успіх в індустрії кіно до Джолі прийшов дещо пізніше. Офіційно першою кінороботою Анджеліни Джолі вважається зіграна нею у 1993 році роль людиноподібного робота на ім'я Казелла "Кеш" Різ у низькобюджетному фантастичному бойовику "Кіборг 2: Скляна тінь". Гучної слави цей фільм Анджеліні не приніс. Наступна її роль у фільмі "Хакери" була відзначена критиками, і, незважаючи на фінансову невдачу, картина стала культовою після виходу на відео. Крім цього, на зйомках стрічки зірка зустрілася з британським актором Джонні Лі Міллером - своїм майбутнім першим чоловіком.

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 13 Лют 2018 о 12:05 PST

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 24 Авг 2017 в 3:51 PDT

Наступні кілька років Джолі грає в цілій низці картин, які не стали подією у світі кінематографу, однак тією чи іншою мірою посприяли зростанню Анджеліни як актриси.

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 8 Лип 2016 о 9:21 PDT

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 2 Авг 2017 о 4:38 PDT

Справжнє визнання прийшло до неї у 1997 році після участі в телевізійному фільмі "Джордж Воллес" - тоді Анджеліну Джолі номінували на телевізійну премію "Еммі", а також вона отримала "Золотий глобус".

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 29 Май 2017 о 10:39 PDT

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 2 Лис 2017 в 4:34 PDT

У 1999 році на екрани США виходить фільм Джеймса Менголда "Перерване життя", який став справжнім тріумфом для Джолі - за роль бунтарки Ліси Роув він отримала черговий "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США і, нарешті, "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану.

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 20 Лис 2016 о 11:07 PST

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 3 Лис 2016 в 1:54 PDT

Серед найвідоміших фільмів за участю Анджеліни - блокбастери "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць", "Містер та місіс Сміт", "Турист", "Малефісента" і багато інших.

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 27 Сен 2016 в 5:17 PDT

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 20 Чер 2016 в 1:47 PDT

У 2009, 2011 і 2013 роках за версією журналу Forbes Джолі була названа найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду.

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 25 Жов 2017 в 3:23 PDT

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 12 Сен 2017 о 12:27 PDT

Зараз Анджеліна Джолі продовжує активно зніматися в кіно, багато часу присвячує соціальній роботи у статусі Посла доброї волі ООН, а також виховує шістьох дітей, троє з яких - прийомні.

❤️ Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 8 Кві 2018 у 9:33 PDT

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 10 Чер 2016 в 4:55 PDT

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 7 Чер 2016 в 4:11 PDT

Публікація від Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 6 Січ 2016 в 5:26 PST

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська компанія YouGov визнала Анджеліну Джолі найпопулярнішою жінкою планети.