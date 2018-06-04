День народження Анджеліни Джолі: найсексуальніші фото легендарної актриси

У понеділок, 4 червня, свій день народження відзначає легендарна голлівудська актриса Анджеліна Джолі.
Джолі виповнюється 43 роки. На сьогодні вона - одна з найзатребуваніших у світі актрис, а також відома як кінорежисер і сценарист, успішна фотомодель та Посол доброї волі ООН. Крім цього, Анджеліна вважається іконою стилю і, за деякими даними, найкрасивішою жінкою планети.
OBOZREVATEL пропонує добірку гарячих фото голлівудської актриси, а також її коротку біографію.
Кар'єра Джолі почалася в кінці 80-х, тоді 14-річну Анджеліну запросили працювати моделлю на показах одягу, переважно у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні. Крім того, вона з'явилася в декількох музичних відеокліпах, зокрема у Ленні Кравіца (відео "Stand By My Woman", 1991), Rolling Stones ("Anybody Seen My Baby", 1997) та Meat Loaf (відео "Rock'n'Roll Dreams Come Through", 1994). У 16 років вона активно почала грати у театрі.
Успіх в індустрії кіно до Джолі прийшов дещо пізніше. Офіційно першою кінороботою Анджеліни Джолі вважається зіграна нею у 1993 році роль людиноподібного робота на ім'я Казелла "Кеш" Різ у низькобюджетному фантастичному бойовику "Кіборг 2: Скляна тінь". Гучної слави цей фільм Анджеліні не приніс. Наступна її роль у фільмі "Хакери" була відзначена критиками, і, незважаючи на фінансову невдачу, картина стала культовою після виходу на відео. Крім цього, на зйомках стрічки зірка зустрілася з британським актором Джонні Лі Міллером - своїм майбутнім першим чоловіком.
Наступні кілька років Джолі грає в цілій низці картин, які не стали подією у світі кінематографу, однак тією чи іншою мірою посприяли зростанню Анджеліни як актриси.
Справжнє визнання прийшло до неї у 1997 році після участі в телевізійному фільмі "Джордж Воллес" - тоді Анджеліну Джолі номінували на телевізійну премію "Еммі", а також вона отримала "Золотий глобус".
У 1999 році на екрани США виходить фільм Джеймса Менголда "Перерване життя", який став справжнім тріумфом для Джолі - за роль бунтарки Ліси Роув він отримала черговий "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США і, нарешті, "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану.
Серед найвідоміших фільмів за участю Анджеліни - блокбастери "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць", "Містер та місіс Сміт", "Турист", "Малефісента" і багато інших.
У 2009, 2011 і 2013 роках за версією журналу Forbes Джолі була названа найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду.
Зараз Анджеліна Джолі продовжує активно зніматися в кіно, багато часу присвячує соціальній роботи у статусі Посла доброї волі ООН, а також виховує шістьох дітей, троє з яких - прийомні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська компанія YouGov визнала Анджеліну Джолі найпопулярнішою жінкою планети.