День ангела Сергія: кращі привітання та листівки

20 липня святкується день ангела Сергія. Це ім'я в перекладі з латинської мови означає "знатний".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до дня ангела Сергія.

День ангела Сергія – привітання у віршах

День ангела pixabay

Сергій, ти – чоловік красивий, мужній,

Легкий характер, навіть відчайдушний,

З днем ангела сердечно я тебе вітаю,

Красивого життя тобі бажаю!

Щоб був достаток, повна купа грошей,

І будні, й вихідні були хороші,

На море — літом, а зимою — в гори,

Де сніг кругом, а небо там прозоре!

Хай тебе жінки обожнюють, кохають,

І очі твої радістю палають,

Хай буде все гаразд у твоїй хаті,

і щирістю, і радістю багатій!

* * *

Бажаю, щоб ОГО-ГО!

І ніколи не ОХО-ХО!

Трохи АХ! Ну, можна УХ!

Щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було ВАУ!

І щоб ФУ вже зовсім мало.

Сергію, з днем ангела вітаю,

І за тебе випиваю!

День ангела Сергія – привітання в прозі

Дорогий Сергію, вітаю тебе з днем ангела. Нехай в житті буде багато цілей і звершень, удач і добрих днів, щасливих нот і яскравих ідей. Бажаю тобі міцного здоров'я, високого польоту думки і вірного кохання.

* * *

Дорогий Сергію, від душі тебе вітаю і побажати хочу крутих підйомів у гори успіху і удачі, високих польотів у хмарах щастя і кохання, великих просторів благополуччя і радості, блискучих перспектив життя і чудового настрою.

День ангела Сергія – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 липня 2019 року для багатьох знаків Зодіаку стане одним з найважливіших днів цього тижня, а ось декому треба остерігатися.

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