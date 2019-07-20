Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

День ангела Сергія: кращі привітання та листівки

604 Читати матеріал російською

20 липня святкується день ангела Сергія. Це ім'я в перекладі з латинської мови означає "знатний".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до дня ангела Сергія.

День ангела Сергія – привітання у віршах

День ангела

День ангела

pixabay

Сергій, ти – чоловік красивий, мужній,

Легкий характер, навіть відчайдушний,

З днем ангела сердечно я тебе вітаю,

Красивого життя тобі бажаю!

Щоб був достаток, повна купа грошей,

І будні, й вихідні були хороші,

На море — літом, а зимою — в гори,

Де сніг кругом, а небо там прозоре!

Хай тебе жінки обожнюють, кохають,

І очі твої радістю палають,

Хай буде все гаразд у твоїй хаті,

і щирістю, і радістю багатій!

* * *

Бажаю, щоб ОГО-ГО!

І ніколи не ОХО-ХО!

Трохи АХ! Ну, можна УХ!

Щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було ВАУ!

І щоб ФУ вже зовсім мало.

Сергію, з днем ангела вітаю,

І за тебе випиваю!

День ангела Сергія – привітання в прозі

День ангела Сергія: кращі привітання та листівки

Дорогий Сергію, вітаю тебе з днем ангела. Нехай в житті буде багато цілей і звершень, удач і добрих днів, щасливих нот і яскравих ідей. Бажаю тобі міцного здоров'я, високого польоту думки і вірного кохання.

* * *

Дорогий Сергію, від душі тебе вітаю і побажати хочу крутих підйомів у гори успіху і удачі, високих польотів у хмарах щастя і кохання, великих просторів благополуччя і радості, блискучих перспектив життя і чудового настрою.

День ангела Сергія – листівки

День ангела Сергія: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія: кращі привітання та листівки
День ангела Сергія: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 липня 2019 року для багатьох знаків Зодіаку стане одним з найважливіших днів цього тижня, а ось декому треба остерігатися.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel