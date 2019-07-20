День ангела Сергія: кращі привітання та листівки

20 липня святкується день ангела Сергія. Це ім'я в перекладі з латинської мови означає "знатний".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з кращими привітаннями та листівками до дня ангела Сергія.
День ангела Сергія – привітання у віршах
День ангела
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Сергій, ти – чоловік красивий, мужній,
Легкий характер, навіть відчайдушний,
З днем ангела сердечно я тебе вітаю,
Красивого життя тобі бажаю!
Щоб був достаток, повна купа грошей,
І будні, й вихідні були хороші,
На море — літом, а зимою — в гори,
Де сніг кругом, а небо там прозоре!
Хай тебе жінки обожнюють, кохають,
І очі твої радістю палають,
Хай буде все гаразд у твоїй хаті,
і щирістю, і радістю багатій!
* * *
Бажаю, щоб ОГО-ГО!
І ніколи не ОХО-ХО!
Трохи АХ! Ну, можна УХ!
Щоб захоплювало дух.
Звичайно, щоб було ВАУ!
І щоб ФУ вже зовсім мало.
Сергію, з днем ангела вітаю,
І за тебе випиваю!
День ангела Сергія – привітання в прозі
Дорогий Сергію, вітаю тебе з днем ангела. Нехай в житті буде багато цілей і звершень, удач і добрих днів, щасливих нот і яскравих ідей. Бажаю тобі міцного здоров'я, високого польоту думки і вірного кохання.
* * *
Дорогий Сергію, від душі тебе вітаю і побажати хочу крутих підйомів у гори успіху і удачі, високих польотів у хмарах щастя і кохання, великих просторів благополуччя і радості, блискучих перспектив життя і чудового настрою.
День ангела Сергія – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL 20 липня 2019 року для багатьох знаків Зодіаку стане одним з найважливіших днів цього тижня, а ось декому треба остерігатися.
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