Де живуть найкрасивіші жінки: названа країна

Країною, в якій живуть найкрасивіші дівчата в світі виявилася Венесуела. Рейтинг склали на основі результатів п'яти найбільших у світі конкурсів краси.

Про це повідомляє тематичний інтернет-портал Missosology.

Naoki Nishimura

Марієм Веласко стала переможницею на Miss International ("Міс Інтернешнл"), Стефані Гутьєрес, яка зайняла друге місце на Miss Universe ("Міс Всесвіт"), а також дівчата, вдало виступили на конкурсах Miss Earth ("Міс Земля"), Miss World ("Міс Світу") і Miss Supranational ("Міс Супранешнл") принесли країні лідерство в цьому списку.

У першій п'ятірці також опинилися Філіппіни, Мексика, Південна Африка і В'єтнам.

Філіппінка Катріона Грей стала володаркою титулу Miss Universe, мексиканка Ванесса Понс де Леон - Miss World, а в'єтнамська учасниця Нгуен Фионг Кхань перемогла в конкурсі Miss Earth. Телевізійний конкурс краси для фотомоделей Miss Supranational виграла пуерториканка Валерія Васкес.

На 10-му місці рейтингу представлені США, на 18-му рядку - Республіка Білорусь.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на чоловічому тижні моди в Мілані відбувся показ нової колекції Модного будинку Versace. На подіум очікуваного показу вийшли знамениті моделі. Зокрема, "ангел" Victoria's Secret Белла Хадід, американська зірка Емілі Ратаковскі і супермодель Кайя Гербер.

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