МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Де живуть найкрасивіші жінки: названа країна

465Читати матеріал російською

Країною, в якій живуть найкрасивіші дівчата в світі виявилася Венесуела. Рейтинг склали на основі результатів п'яти найбільших у світі конкурсів краси.

Про це повідомляє тематичний інтернет-портал Missosology.

Де живуть найкрасивіші жінки: названа країна

Naoki Nishimura

Новини
У Кардаш'ян і Веста народиться четверта дитина: як починалися стосунки зірок

Марієм Веласко стала переможницею на Miss International ("Міс Інтернешнл"), Стефані Гутьєрес, яка зайняла друге місце на Miss Universe ("Міс Всесвіт"), а також дівчата, вдало виступили на конкурсах Miss Earth ("Міс Земля"), Miss World ("Міс Світу") і Miss Supranational ("Міс Супранешнл") принесли країні лідерство в цьому списку.

У першій п'ятірці також опинилися Філіппіни, Мексика, Південна Африка і В'єтнам.

Філіппінка Катріона Грей стала володаркою титулу Miss Universe, мексиканка Ванесса Понс де Леон - Miss World, а в'єтнамська учасниця Нгуен Фионг Кхань перемогла в конкурсі Miss Earth. Телевізійний конкурс краси для фотомоделей Miss Supranational виграла пуерториканка Валерія Васкес.

На 10-му місці рейтингу представлені США, на 18-му рядку - Республіка Білорусь.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на чоловічому тижні моди в Мілані відбувся показ нової колекції Модного будинку Versace. На подіум очікуваного показу вийшли знамениті моделі. Зокрема, "ангел" Victoria's Secret Белла Хадід, американська зірка Емілі Ратаковскі і супермодель Кайя Гербер.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги