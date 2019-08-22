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"Де нога?" Зірка "Одного разу в Голлівуді" налякала шанувальників дивним знімком

1.1т Читати матеріал російською

Зірка фільму "Одного разу в Голлівуді", актриса Марго Роббі спантеличила шанувальників фотосесією для австралійського глянцю Vogue.

Користувачі буквально "загубили" ногу кумира на чорно-білому знімку, залишивши перелякані відгуки на її сторінці в Instagram.

Марго виглядала спокусливо на знімках для глянцю, позуючи в різних вбраннях і позах. Але одне фото виявилося вельми дивним. Мало того, що на ньому у Роббі лише одна нога, так ще й вигнута під незвичайним кутом.

Марго Роббі з однією ногою для Vogue

Марго Роббі з однією ногою для Vogue

instagram / margotrobbie

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"Я відмовляюся вірити, що ці ноги належать людині", "Rip нога Марго", "Мило, але де твоя друга нога", "Так мило, але що на землі відбувається з її ногами", "Однонога королева", "Я не розумію, це нога?" – запитали спантеличені шанувальники, однак у коментарях все ж припустили, що всьому виною невдалий фотошоп.

Марго Роббі на обкладинці Vogue

Марго Роббі на обкладинці Vogue

instagram / margotrobbie

Марго Роббі у фотосесії Vogue

Марго Роббі у фотосесії Vogue

instagram / margotrobbie

Марго Роббі в дивній позі

Марго Роббі в дивній позі

instagram / margotrobbie

Роббі для Vogue

Роббі для Vogue

instagram / margotrobbie

Марго Роббі - Vogue

Марго Роббі - Vogue

instagram / margotrobbie

Марго Роббі - обкладинка Vogue

Марго Роббі - обкладинка Vogue

instagram / margotrobbie

"Де нога?" Зірка "Одного разу в Голлівуді" налякала шанувальників дивним знімком
"Де нога?" Зірка "Одного разу в Голлівуді" налякала шанувальників дивним знімком
"Де нога?" Зірка "Одного разу в Голлівуді" налякала шанувальників дивним знімком
"Де нога?" Зірка "Одного разу в Голлівуді" налякала шанувальників дивним знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Роббі засвітилася на фотографіях у відвертому купальнику і показала непогані навички плавання.

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Особа
Марго Роббі
Місце
Австралія
Теги
фотосессія Vogue
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