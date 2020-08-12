Чому не можна розчісувати мокре волосся: названі головні причини

Мокре волосся набагато важче, ніж сухе, тому його легше травмувати. Під впливом теплої води шкіра голови розпарюється, а цибулина волосини простіше відділяється. Як наслідок – втрата великої кількості волосся.

Розчісування волосся – необхідний компонент догляду за своєю зовнішністю, проте часто дівчата допускаються помилок під час цієї процедури, пише видання "Рамблер".

Щоб не травмувати структуру волосся і не отримати посічені кінці, після миття голови варто тримати на голові рушник близько 10 хвилин. Потім нанести засіб, що полегшує розчісування, і тільки тоді брати в руку гребінець. Якщо без розчісування мокрого волосся з якихось причин обійтися неможливо, варто взяти гребінець з рідкими зубцями.

Розчісувати мокре волосся не можна UkrMedia

Для кучерявих дівчат є інший метод – потрібно промити волосся шампунем, нанести бальзам або маску і потім починати розчісувати. Уже після всіх процедур потрібно промити і просушити волосся. Саме так структура волосся буде зберігатися довший час у здоровому стані.

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