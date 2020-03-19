Це вбиває молодість: названі головні причини старіння шкіри

Практично кожна людина хоче якомога довше залишатися молодою, мати здорову і гладку шкіру. Однак існують деякі причини, які сприяють прискоренню її старіння.

Про те, що найбільше впливає на передчасне старіння шкіри – пише "Рамблер Женский".

Фото: academybeauty.ru

Засмага

Вплив ультрафіолету – один з головних чинників швидкого старіння шкіри. Тому косметологи радять перед виходом на вулицю в сонячну погоду наносити на відкриті ділянки тіла сонцезахисний крем з високим рівнем захисту – SPF50.

Фото: eucerin.u

Куріння

Куріння також сильно прискорює старіння, знижує еластичність і викликає потьмяніння шкіри. Крім того, така звичка руйнує й здоров'я в цілому.

Фото: domovei.com

Неправильне харчування

В результаті неправильного харчування шкіра обличчя втрачає свій блиск, стає млявою, набряклою. Це призводить до швидкого утворення зморшок. Тому слід виключити зі свого раціону продукти із борошна, солодощі та оброблені продукти з м'яса.

Фото: kp.ua

Стрес

Стрес – це найгірше, що може статися для краси та здоров'я людини будь-якого віку. Він згубно впливає і на шкіру, сповільнюючи вироблення колагену.

Фото: skin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.

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