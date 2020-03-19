Це вбиває молодість: названі головні причини старіння шкіри

Практично кожна людина хоче якомога довше залишатися молодою, мати здорову і гладку шкіру. Однак існують деякі причини, які сприяють прискоренню її старіння.
Про те, що найбільше впливає на передчасне старіння шкіри – пише "Рамблер Женский".
Фото: academybeauty.ru
Засмага
Вплив ультрафіолету – один з головних чинників швидкого старіння шкіри. Тому косметологи радять перед виходом на вулицю в сонячну погоду наносити на відкриті ділянки тіла сонцезахисний крем з високим рівнем захисту – SPF50.
Фото: eucerin.u
Куріння
Куріння також сильно прискорює старіння, знижує еластичність і викликає потьмяніння шкіри. Крім того, така звичка руйнує й здоров'я в цілому.
Фото: domovei.com
Неправильне харчування
В результаті неправильного харчування шкіра обличчя втрачає свій блиск, стає млявою, набряклою. Це призводить до швидкого утворення зморшок. Тому слід виключити зі свого раціону продукти із борошна, солодощі та оброблені продукти з м'яса.
Фото: kp.ua
Стрес
Стрес – це найгірше, що може статися для краси та здоров'я людини будь-якого віку. Він згубно впливає і на шкіру, сповільнюючи вироблення колагену.
Фото: skin.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.
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