Чи вдягають зірки білизну під "голі" сукні: розкрито секрет

Знаменитості часто красуються на червоних доріжках у модних вбраннях, під якими нібито зовсім немає білизни.

Але така думка є помилковою, оскільки зіркам доводиться використовувати спеціальні засоби, щоб не було незручно та неестетично, передає Cosmopolitan.

"Голі сукні" - секрети зірки

Так, для ефектних виходів у сукнях з дуже високим розрізом, що відкриває стегно, знаменитостям доводиться використовувати безшовні стрінги. Вони приклеюються до шкіри та не дратують гумкою, якої просто немає. Виробники випускають такі предмети в різних колірних гамах під будь-яку шкіру.

Безшовні стрінги / Джулія Салемі колаж

А з гарними грудьми в екстремальному декольте доводиться набагато складніше. У таких випадках буде замало просто наклеїти спеціальний предмет, тому що бюст не виглядатиме пишно і привабливо. Якщо раніше зіркам доводилося використовувати прозорий скотч, то зараз на допомогу прийшли тейпи, які легко формуть потрібну форму та об'єм навіть без бюстгальтера.

Тейпи / Кім Кардаш'ян колаж

В якості альтернативи від відверту сукню використовують практично непомітні бюстгальтери з силікону, які відмінно прикривають груди і дозволяють їх злегка підняти.

Бюстгальтери з силікону / Дженніфер Лопес колаж

Проте в ситуаціях, коли костюм зовсім не залишає місця для уяви, вищевказані предмети абсолютно не принесуть користі. Тоді на допомогу приходять невеликі круглі наклейки для сосків. Хоча у них є недолік – неприємно знімати.

Наклейки на соски / Вікторія Харві колаж

І це ще не все. Майже всі знаменитості використовують для офіційних виходів стягуючі боді, шортики та жорсткі корсети, щоб скорегувати фігуру.

Стягуючі шортики / Кім Кардашёян колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раныше Кардашёян розповіла, що довгі роки використовувала скотч під час виходів на публіку, але він травмував шкіру. Тому зірка випустила власну б'юті-новинку: наклейки на чутливу частину грудей і спеціальну стрічку.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!