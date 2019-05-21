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/Краса

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

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Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників спокусливими знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорно-бежевому бюстгальтері, який відмінно підкреслив її пишні груди і чорних штанах.

"Не змогла визначитися яке фото краще. Так само і не можу зрозуміти, чому білизну, на відміну від купальників, заведено приховувати від сторонніх очей. Адже це ж образливо, купити таку красу, зроблену з розкішного мережива, ідеальної форми, бездоганного дизайну і показувати тільки одній людині, і дзеркалу. Жахлива несправедливість", — написала Чехова.

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова

Фото з Instagram

Новини
"Показати більше нічого?" Глюкоза розлютила мережу пікантним фото

Зазначимо, що шанувальники Анфіси прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали зірку компліментами.

"Шикарна", "Анфісо, яка ти красива", "Ти просто космос", "На мою думку, виглядаєте шикарно і цілком пристойно", "Худенька", "Сміливо і красиво", — прокоментували люди.

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри
Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри
Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри
Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри
Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри
Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри
Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри
Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова оголила груди

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова в нічній сорочці

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова в яскравому купальнику

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова спокусливо позує на камеру

Фото з Instagram

Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Анфіса Чехова в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою з голими грудьми, ледве прикриваючи їх.

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Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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