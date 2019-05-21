Чехова завела мережу знімками в білизні: пікантні кадри

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників спокусливими знімками.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорно-бежевому бюстгальтері, який відмінно підкреслив її пишні груди і чорних штанах.
"Не змогла визначитися яке фото краще. Так само і не можу зрозуміти, чому білизну, на відміну від купальників, заведено приховувати від сторонніх очей. Адже це ж образливо, купити таку красу, зроблену з розкішного мережива, ідеальної форми, бездоганного дизайну і показувати тільки одній людині, і дзеркалу. Жахлива несправедливість", — написала Чехова.
Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники Анфіси прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали зірку компліментами.
"Шикарна", "Анфісо, яка ти красива", "Ти просто космос", "На мою думку, виглядаєте шикарно і цілком пристойно", "Худенька", "Сміливо і красиво", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Анфіса Чехова оголила груди
Фото з Instagram
Анфіса Чехова в нічній сорочці
Фото з Instagram
Анфіса Чехова в яскравому купальнику
Фото з Instagram
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анфіса Чехова спокусливо позує на камеру
Фото з Instagram
Анфіса Чехова в пікантній фотосесії
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою з голими грудьми, ледве прикриваючи їх.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся