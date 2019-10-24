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24 жовтня • оновлено в 16:39
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Чехова завела мережу величезними грудьми: гарячі кадри

1.7т Читати матеріал російською

Відома російська телеведуча Анфіса Чехова розбурхала мережу спокусливими знімками.

На своїй сторінці в Instagram вона показала фотографії, на яких позує в розкішній сукні з дуже глибоким декольте, що підкреслює величезні груди.

"Бачили ніч, знімали всю ніч до ранку. Всім колективом намагалися зрозуміти, яке фото краще. Але, на жаль, думки занадто розділилися", – підписала зірка під кадрами.

Анфіса Чехова з глибоким декольте

Анфіса Чехова з глибоким декольте

instagram / achekhova

Шанувальники прийшли в захват від образу Чехової. Багато хто помітив, що телеведуча дуже струнка.

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"Худишка", "Як же ви прекрасні", "Ви дуже гарна жінка", "Дуже душевні фотографії, суперські. Розумничка", – відреагували шанувальники.

Чехова завела мережу величезними грудьми: гарячі кадри
Чехова завела мережу величезними грудьми: гарячі кадри
Чехова завела мережу величезними грудьми: гарячі кадри
Анфіса Чехова в сукні з глибоким декольте

Анфіса Чехова в сукні з глибоким декольте

instagram / achekhova

Анфіса Чехова блиснула грудьми через глибоке декольте

Анфіса Чехова блиснула грудьми через глибоке декольте

instagram / achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехова порадувала шанувальників іншим спокусливим знімком. Зірка позувала у відвертому купальнику, який підкреслив її пишні форми.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии фотосессія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну хоть шото на паРРаше хорошо растет!
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